Fuga d’estate nell’isola amata da Lucio Dalla, una perla nel mare blu a venti minuti dalla costa pugliese

Per una fuga d’estate lontano dai ritmi frenetici della città non c’è niente di meglio di un’isola, un puntino nell’azzurro sconfinato del mare. Come quella amata da Lucio Dalla, il grande cantautore scomparso, raggiungibile in venti minuti dalla costa pugliese.

L’estate è in arrivo. Un’isola è una destinazione perfetta per chi ama i tuffi nel mare color turchese o le lunghe passeggiate sulla riva con i piedi lambiti dalle onde. O anche semplicemente oziare sulla spiaggia. Ci sono delle piccole isole che si possono raggiungere anche solo per un giorno, in elicottero in 20 minuti o in un’ora se si sceglie il traghetto.

Un’isola, una villa

L’isola amata da Lucio Dalla è San Domino, la più grande delle Tremiti. Si fa per dire “grande”, perché in realtà ha una superficie di appena 208 ettari con dieci chilometri di sviluppo costiero. Le altre sono San Nicola, Pianosa, Capraia e Cretaccio, degli speroni rocciosi che affiorano dalle acque, alcune completamente disabitate.

San Domino è l’isola di elezione di Lucio Dalla, quella in cui trascorreva le vacanze nella splendida villa a picco sul mare, sulla meravigliosa spiaggia di Cala Matano. Una grande casa con giardino che si affaccia su un panorama straordinario. L’isola pare avesse stregato il cantante che amava passare ore ad osservare il mare. È qui che sono nate alcune delle sue composizioni più amate, come Luna Matana o Com’è profondo il mare.

La villa che s’affaccia nel blu delle acque di Cala Matano è una bella struttura con interni molto luminosi. Ospita anche una sala di incisione dove Lucio Dalla ha registrato molte canzoni di successo. All’esterno è circondata da un giardino con vista mozzafiato sul mare. Gli eredi del cantante l’hanno affidata a una società che si occupa di affittarla per le vacanze.

Chi vuole vivere l’incanto delle Tremiti può visitarle anche solo per un giorno. Se decide di rimanere può farlo nella villa di Dalla, che però ha prezzi molto elevati, o in sistemazioni più economiche ma confortevoli, come un B&B. L’unica precauzione da prendere è quella di prenotare in anticipo. perché le strutture sull’isola non sono numerose.

Solo a piedi o in bici

Le isole sono una meta straordinaria per una vacanza, un posto che aiuta a sognare, secondo le parole di Dalla stesso. Chi decide di andare deve avere scarpe comode e voglia di muoversi, perché alle Tremiti non sono ammesse automobili. Ci si può spostare solo a piedi o in bici, e in traghetto tra un’isola e l’altra.

Bastano un paio d’ore per percorrere il perimetro di San Domino e scoprire le spiagge più belle oppure attraversarla tutta passeggiando sotto la pineta di pini d’Aleppo che la ricopre interamente. In alternativa si può praticare snorkeling e ammirare i fondali animatissimi, salvaguardati dalla Riserva marina protetta. Sarà una perfetta fuga d’estate nell’isola amata dal cantautore che ci ha fatto sognare.