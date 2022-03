La primavera è alle porte e come tutti gli anni arriva il solito problema per chi soffre di allergia ai pollini. Il Ministero della Salute stima che in Italia i pazienti interessati al problema sarebbero circa il 15-20%.Si tratta quindi di un disturbo molto diffuso.

Asma e occhi che lacrimano sono sintomi fastidiosi, che però possono essere tempestivamente trattati anticipati. È importante partire da quali sono i periodi critici dell’anno e vedere se i sintomi provati corrispondono.

L’avvicendarsi delle stagioni in particolare è il momento in cui le patologie allergiche si manifestano con più intensità. In base al periodo dell’anno e alla zona in cui si vive si può essere più o meno colpiti. In questi mesi, per esempio, con aprile che si avvicina, le graminacee saranno il problema principale per gli allergici.

Tutti conoscono la classica “nevicata” di polline tipica di alberi come pioppo, platano e tiglio. Fine febbraio e inizio marzo invece sono i periodi tipici di betulla, cipresso e ulivo. Prick test e analisi del sangue possono aiutare a capire da cosa guardarsi.

A quel punto sarà opportuno seguire le indicazioni del medico e decidere se procedere con terapie più specifiche.

Ci sono, però, rimedi naturali che possono aiutare ad alleviare i sintomi dell’allergia.

Asma e occhi che lacrimano sono sintomi fastidiosi, ma per rinite allergica questi rimedi della nonna naturali potrebbero essere un toccasana

Anzitutto, va ricordato che i rimedi della nonna non sono di certo delle medicine. Si tratta, però, sicuramente di un metodo per alleviare i fastidi che naturalmente questi disturbi comportano.

L’ortica, per esempio, è una pianta che agisce naturalmente come antinfiammatorio e lenisce i sintomi del classico raffreddore stagionale.

Anche il tè verde è un toccasana per questi fastidi. Da quanto sembra e insegnano le nonne, sarebbe particolarmente indicato per i problemi all’apparato respiratorio. Addirittura sarebbe un grande alleato contro gli effetti negativi del fumo.

Un altro ingrediente fondamentale della “dieta” anti allergia è il basilico. Soprattutto l’infuso di questa pianta aromatica avrebbe degli importanti effetti antisettici. La pianta in sé, invece, ha delle note proprietà antinfiammatorie, soprattutto nelle molecole dell’olio essenziale che si ricava da essa.

Per migliorare ancor di più la risposta immunitaria del corpo, poi, si può usare l’aceto di mele. Oltre a offrire un limitato apporto calorico e a migliorare il senso di sazietà, avrebbe anche delle interessanti proprietà sul cuore e difese immunitarie. Questo soprattutto grazie alla buona presenza di calcio.