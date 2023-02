Marzo esplosivo per Sagittario, Capricorno e altri 2 segni: secondo l’oroscopo faranno un mucchio di soldi!

Marzo esplosivo per Sagittario-proiezionidiborsa.it

Siamo alle porte di marzo, il mese più pazzo e imprevedibile dell’anno. Un mese che, secondo l’oroscopo, sarà davvero spettacolare per 4 segni zodiacali. Se siamo anche noi nella top 4 prepariamoci ad allargare i cordoni della borsa. Non mancheranno entrate in denaro e vincite al gioco.

“Marzo cambia sette cappelli al giorno” è un detto popolare che sintetizza bene l’imprevedibilità del terzo mese dell’anno. Imprevedibile, però, non significa sempre negativo. Anzi. Le stelle e i pianeti dicono tutto il contrario e annunciano un marzo esplosivo per Sagittario, Capricorno e altri 2 segni zodiacali. 4 segni che si toglieranno soddisfazioni enormi e che probabilmente non sapranno dove mettere i soldi.

Marzo sarà il mese più bello dell’anno per il fortunatissimo Sagittario

Il Sagittario è uno dei segni più fortunati di questa settimana. Ma è solo l’inizio di un periodo che si preannuncia tra i più belli e intensi dell’anno. Se infatti febbraio si sta chiudendo alla grande, marzo sarà davvero indimenticabile. Gli accordi e le partnership strette negli ultimi mesi inizieranno a fruttare e daranno risultati economici superiori alle più rosee previsioni. Chi ha deciso di mettersi in proprio è destinato a guadagnare montagne di soldi.

Belle notizie anche in amore. I single che non vogliono impegnarsi conosceranno molte persone interessanti.

Volano i progetti e le finanze del Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno avranno a marzo un compagno incredibile: il pianeta Giove. È il pianeta simbolo della fortuna, del successo e della carriera. Nei prossimi giorni tutto quello che toccheranno i Capricorno si trasformerà in oro. I dipendenti avranno un meritato aumento di stipendio. I liberi professionisti troveranno i soci giusti per iniziare un progetto destinato a fare scalpore e a rimpinguare il conto in banca.

Marzo esplosivo per Sagittario, Capricorno e altri 2 segni: sorprese in vista per Ariete e Acquario

L’Ariete è famoso per essere uno dei segni più pazzi e imprevedibili di tutto lo zodiaco. Caratteristiche che a marzo potrebbero invece rivelarsi dei veri e propri punti di forza. Dal giorno 6 arriveranno nella costellazione Venere e Marte. Due pianeti che spingono a osare e a tentare strade inaspettate e decisamente sorprendenti. Chi saprà ragionare fuori dagli schemi si toglierà enormi soddisfazioni a livello finanziario.

Continuano a volare sulle ali dell’entusiasmo anche i nati sotto il segno dell’Acquario. Gli Acquario godranno di una forma fisica eccezionale e di una ritrovata voglia di mettersi in discussione. È il momento di lasciare dubbi e insicurezze alle spalle e di buttarsi nella mischia. Marte favorevole garantisce il successo in campo lavorativo e Venere stimola le relazioni, anche piccanti. E a metà mese potrebbe arrivare anche una bella vincita al gioco.