Per il titolo SOL l’inizio del nuovo anno ha coinciso con una partenza al rialzo molto interessante. Da inizio gennaio, infatti, il titolo ha iniziato una progressiva salita che ha visto un interessante break rialzista alla chiusura del 22 febbraio. Potrebbero esserci, quindi, tutti i presupposti per una continuazione del rialzo. D’altra parte la società è attiva in un business molto interessante e importante per il futuro, quello dello stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista dei fondamentali, qualunque sia l’indicatore utilizzato, il titolo risulta essere sopravvalutato. Questo aspetto, però, non deve scoraggiare in quanto storicamente le azioni SOL sono quasi sempre state sopravvalutate rispetto ai fondamentali. Addirittura il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sopravvalutazione del 210%.

La situazione finanziaria, invece, è molto buona con l’indice di liquidità superiore a 2. Inoltre, il rapporto tra debito e capitale è di poco superiore al 65%.

Quale probabilità ha il titolo di offrire un rendimento positivo nel lungo periodo?

Nella sua storia il titolo SOL ha sempre offerto un ottimo rendimento ai suoi azionisti. Trattasi, infatti, di uno di quei pochi titoli di Piazza Affari che può vantare una probabilità del 100% di offrire un rendimento positivo dopo 10 anni. Ovviamente questo non vuol dire che nei prossimi anni ci sarà necessariamente lo stesso comportamento.

Interessante break rialzista per azioni che salgono da 2 mesi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario SOL (MIL:SOL) ha chiuso la seduta del 22 febbraio a 22,80 euro, in rialzo del 2,01% rispetto alla seduta precedente.

La sedute del 22 febbraio è molto importante in quanto ha visto la rottura dei massimi storici con volumi in aumento del 200% rispetto alle cinque sedute precedenti. Potrebbero, quindi, essersi create tutte le condizioni affinché il rialzo possa continuare. In questo caso le quotazioni potrebbero avere come obiettivo più vicino e probabile area 25,80 €. La massima estensione del rialzo in corso, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 30 €.

Un segnale negativo potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 22,50 €.

Letture consigliate

Supermercato, non riesci a trovare ciò che cerchi? Stai in campana, è un trucco per farti spendere di più!

Vincite al SuperEnalotto nel 730? Ecco le tasse che pagano i 90 che si sono divisi 371 milioni