Marzo d’oro per Ariete e Gemelli, ma quest’altro segno sfortunatissimo avrà portafogli vuoto e giornate no con Saturno ostile

Febbraio è ormai agli sgoccioli ma l’oroscopo avrebbe ancora qualche premio da assegnare.

Per esempio, in quest’articolo precedente, abbiamo visto che c’è ancora speranza per questi 4 segni che affronteranno un’ultima settimana da re col Sole in Pesci.

Tuttavia, con marzo alle porte, potremmo anche essere curiosi di conoscere qualche anticipazione per questo mese a metà strada tra inverno e primavera.

Come si combineranno questi 31 giorni, famosi per essere pazzerelli, con le stelle e i pianeti?

Andiamo a scoprirlo subito nell’articolo di oggi.

Il transito positivo di Venere e Marte

Sarà un marzo d’oro per Ariete e Gemelli, che trionferanno grazie al supporto di questi due pianeti.

Iniziamo proprio dall’Ariete. I nati sotto questo segno dovrebbero finalmente vivere quella svolta tanto attesa.

Si potrà dire stop a quella serie di sfortunati eventi che sembrano perseguitarli dall’inizio del nuovo anno.

Con Marte benevolo, poi, si ritroveranno forza e ottimismo per intraprendere la strada del successo, chiudere vecchie questioni e lanciarsi in nuovi progetti.

Con lo zampino di Venere, invece, le coppie vivranno momenti sereni e di passione, mentre i single potranno trovare qualcuno a cui aprire il cuore.

Anche il segno dei Gemelli dovrebbe seguire questa stessa strada.

Questo mese sarà quello ideale per fare il pieno d’energia, respirando un’aria particolarmente ricca di stimoli.

Momenti di riflessione si alterneranno a guizzi creativi e Marte offrirà la giusta intraprendenza sul lavoro.

Venere completerà il quadro propizio permettendo alle coppie di trovare l’intesa giusta e ai single l’anima gemella o anche un primo importante flirt.

Marzo d’oro per Ariete e Gemelli, ma quest’altro segno sfortunatissimo avrà portafoglio vuoto e giornate no con Saturno ostile

Tuttavia, come ben sappiamo, l’oroscopo non è portatore solo di buone notizie.

Così, lasciamo il sereno per entrare nella bufera che travolgerà un segno di terra.

Stiamo parlando del Toro, che finora se l’era cavata particolarmente bene, schivando disastri a lavoro, in amore, in salute ed economici.

Purtroppo, sembra che la dea bendata si volterà di spalle proprio a marzo, lasciandolo in balia di problemi monetari e sentimentali.

Senza il favore di Saturno, questo segno tra i più pazienti dello zodiaco, sarà particolarmente stressato, agitato e con i nervi a fior di pelle.

Inoltre, a coprire il suo cielo, solitamente sereno, arriveranno nubi cariche di malinconia e ansie.

L’unione catastrofica di questi aspetti potrebbe, allora, sfociare in scelte azzardate e frettolose dal punto di vista finanziario.

Per questo sarebbe meglio ritrovare la giusta riflessività e ponderatezza che solitamente lo contraddistinguono.

Infine, concludiamo con l’amore.

Il rischio sarà quello di dire una parola di troppo, che potrebbe diventare la scintilla di discussioni ad alta intensità tra le coppie.

Per i single, invece, non si prospetterebbero incontri interessanti e neanche frecce di Cupido in volo e pronte a colpire.

Approfondimento

Ecco spiegato il significato dei pianeti nell’oroscopo per una più facile lettura delle stelle