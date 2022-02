Febbraio solitamente è un mese che passa veloce come un treno e per giunta quest’anno sono solamente 28 giorni.

Per alcuni segni zodiacali, però, sarebbe proprio il caso di dire “pochi ma buoni”.

Per esempio, in un articolo precedente abbiamo scoperto quale sarà la tripletta più fortunata in amore, con la protezione di Marte e Venere in trigono.

Ma abbiamo anche visto chi potrà vantarsi di avere una fortuna sfacciata ricevendo soldi a palate, soddisfazione lavorative e serenità.

Tuttavia, se il nostro segno non dovesse essere tra questi potremmo avere ancora un’altra chance.

Infatti, febbraio non è ancora finito e per questi ultimi giorni l’oroscopo avrebbe ancora qualche importante rivelazione da fare.

Magari potrebbe riguardare proprio noi e magari potremmo essere tra i fortunati che prima dell’arrivo di marzo svolteranno alla grande.

Allora, cosa hanno in serbo le stelle per questa coda di febbraio? Quali saranno i segni più fortunelli?

Andiamo subito a scoprirlo.

Prima dell’arrivo di marzo questi 4 segni zodiacali vivranno giornate d’oro grazie al Sole in Pesci che porterà tanta fortuna

Il segnale del cambiamento in questi ultimi 11 giorni di febbraio è dato dal Sole, uno dei pianeti più importanti in astrologia.

Il 18 febbraio, e cioè oggi, il Sole lascia l’Acquario ed entra nel segno dei Pesci.

Ma questo cosa comporterebbe?

Innanzitutto, principalmente il Sole è associato alla vita ed è capace di irradiare e infondere forza, vitalità e grinta.

Per questo è il pianeta della volontà ma anche della creatività, dell’intelletto e della coscienza che risiedono in ogni individuo.

Inoltre, il fatto che vada ad alluminare i Pesci comporterebbe un’esaltazione delle loro caratteristiche che potrebbero travolgere anche gli altri protagonisti dello zodiaco.

Si parlerebbe, infatti, di un periodo ricco di emozioni, di sensibilità, generosità, pazienza ed energia travolgente.

Pesci

I primi che beneficeranno di questo quadro astrale saranno proprio i Pesci.

Dopo un periodo in cui le stelle, e l’intero cosmo, sembrano averli ignorati, ecco che diventano i protagonisti gongolando di un’atmosfera ricca di fortuna.

In particolare, sarà il lavoro a regalare grandi soddisfazioni con la chiusura di importanti accordi o l’arrivo di un nuovo incarico/promozione stimolante.

Scorpione

Ritroviamo anche quest’altro segno, protagonista indiscusso del 2022.

Mentre a lavoro si è ormai messo tutto a posto, adesso tocca parlare al cuore.

Questi 11 giorni di febbraio potrebbero rivelarsi più interessanti del previsto, con nuove conoscenze in arrivo e spazio per bilanci, sogni e desideri.

Cancro

Anche i nati sotto il segno del Cancro dovranno vedersela con alcuni affari amorosi.

Tutto andrà a gonfie vele, senza nessun litigio in vista, anzi.

Questo e il prossimo fine settimana il Cancro potrebbe essere accecato da una passione incontrollabile.

Acquario

Infine, proprio questo segno appena salutato dal Sole ha ancora qualche colpo di fortuna da accaparrarsi.

In particolare, l’oroscopo parla di un ritorno di ragionevolezza che potrebbe portare ad essere più pacati, assennati e fiduciosi.

Quest’atmosfera così serena si potrà respirare sia a lavoro che tra le mura domestiche.

