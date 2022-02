Il costo della vita sta diventando quasi proibitivo per il lavoratore italiano medio. Le bollette schizzano alle stelle, i beni di prima necessità continuano ad aumentare e anche l’affitto pesa sempre di più sul bilancio familiare. Ma grazie all’avvento del lavoro da remoto, molti italiani hanno finalmente l’opportunità di spostarsi e non sono più obbligati a vivere vicino al luogo di lavoro. Se lavoriamo da remoto e ci siamo stufati del monolocale a Milano che costa un occhio della testa, perché non spostarci in un’altra città dove il costo della vita è più abbordabile? Anche se il nostro stipendio non è molto alto, ci sono alcuni splendidi luoghi in Italia dove potremo stare bene senza tirare la cinghia.

Non siamo obbligati a trasferirci in un paesino isolato

Ovviamente i paesi e i piccoli centri urbani sono molto meno cari delle grandi città. Ma se ci piace la vita cittadina, non per questo dobbiamo rassegnarci a un costo della vita esorbitante. In Italia ci sono molte città che ci permettono di vivere bene con 1000 euro al mese o anche meno, senza rinunce.

Basta affitti esorbitanti, ecco quali sono le città italiane dove si può vivere bene con 1000 euro al mese

Come regola generale, il costo della vita al Sud è molto meno caro rispetto al Nord. Città come Milano o Venezia sono non solo tra le più care d’Italia, ma anche tra le più care al Mondo. Se vogliamo fare economia, spostiamoci senza dubbio al Sud.

L’affitto a Bari costa il 60% in meno che a Milano

Prendiamo come esempio Bari, un centro urbano che certamente fornisce tutti i servizi e i comfort che possiamo aspettarci da una città. Ebbene, qui gli affitti costano in media il 60% in meno che a Milano.

Potenza è tra le città meno care

Un’altra città che certamente farà al caso nostro è Potenza. Spesso dichiarata la città meno cara d’Italia, qui gli affitti costano in media il 68% in meno che a Milano. Un grandissimo risparmio.

Ad Ancona si paga il 40% in meno che a Venezia

Ma parliamo di un’altra città sul mare: Ancona. Questa città è un’altra meta da considerare se ci siamo stufati di pagare un capitale per un misero monolocale. Vivere ad Ancona costa circa il 40% in meno rispetto a Venezia e aree limitrofe. Un bel risparmio.

A Catania il costo della vita è molto più basso che a Torino

Per fare un paragone tra altre due grandi città, vivere a Catania costa in media il 20% in meno che vivere a Torino. Quindi, basta affitti esorbitanti, ecco quali sono le città che ci permettono di vivere bene con pochi soldi.

Se siamo disposti ad andare all’estero, ma sempre in Unione Europea, ecco una città sul mare con qualità della vita altissima, affitti bassi, dove si mangia bene e possiamo vivere da re con poco.