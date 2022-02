Quando finalmente riusciamo ad acquistare un’auto di proprietà, le spese ad essa collegata non sono certo finite. Infatti oltre ai sempre più alti costi della benzina che ormai sembrano aver raggiunto prezzi esorbitanti dobbiamo essere pronti ogni anno a dolorosi pagamenti.

Guasti, revisioni e, come se non bastasse, ci si mettono anche bollo ed assicurazione ad impoverire ulteriormente il nostro portafogli. A tal proposito, in una nostra precedente pubblicazione avevamo spiegato che alcuni soggetti sono esentati dal pagamento del bollo auto per i prossimi 5 anni. Tuttavia, una volta che finalmente abbiamo tutte le carte in regola per circolare, dovremo fare attenzione a comportarci nel modo giusto se non vogliamo pagare pesanti sanzioni. Questo fa riferimento non solo ai limiti di velocità, ma anche ad una diffusa abitudine che potrebbe costare cara.

Attenzione perché rischiamo multe fino a 660 euro commettendo questo comunissimo gesto in macchina

Quando si parla di multe e sanzioni subito il pensiero corre verso gli insidiosi autovelox nei confronti dei quali molti sono terrorizzati. Ad ogni modo il limite di velocità non è certo l’unica regola da rispettare per scampare a pesanti multe. Ad esempio non tutti sanno che essere più maleducati del normale è sufficiente per beccare una bella multa salata se colti sul fatto.

È il caso di chi getta rifiuti e oggetti dal finestrino sporcando la strada, sia che l’auto sia in moto o in sosta. Chi compie questo gesto può essere sanzionato dalla legge con multe che vanno dai 216 fino a 433 euro. Tuttavia, di seguito vedremo un comune gesto che molti hanno alla guida spesso sottovalutato.

Il gesto che potremmo pagare caro

Tutti sanno che quando siamo alla guida è vietato dal Codice della Strada effettuare chiamate se non muniti di vivavoce. Eppure il cellulare in macchina potrebbe costarci davvero caro anche se non usato per le chiamate. Stando infatti all’articolo 173 C.d.S. tutto quello che comporta un allontanamento, anche temporaneo, delle mani dal volante potrebbe essere punito dalla legge. Pertanto potrebbe essere sufficiente avere semplicemente il telefono in mano, anche se non funzionante, per incorrere nella sanzione. Inoltre, riallacciandoci all’articolo 141 “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie”. Questo non viene ritenuto possibile con un apparecchio elettronico nelle mani. Pertanto sarebbe sempre opportuno che il telefono venga riposto nelle buchette porta oggetti sia in caso di utilizzo con vivavoce, sia quando è inattivo. Invitiamo a fare attenzione perché rischiamo multe fino a 660 euro.