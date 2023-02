Marte influenzerà la tua vita finanziaria e sentimentale dei prossimi giorni? Scopri se il tuo segno zodiacale sarà tra i più fortunati

In un Mondo che è sempre più in crisi, leggere l’oroscopo può diventare per molte persone una momentanea fuga della realtà che porta sollievo e fiducia nel futuro. Nelle prossime righe, sveleremo quale potrebbe essere il destino di alcuni segni zodiacali per i prossimi giorni di febbraio.

Il 2023, per molte persone, non è ancora iniziato nel migliore dei modi. Tuttavia, se il presente è molto incerto, possiamo quantomeno cercare conforto e rassicurazione nel futuro. Per fare ciò, può venirci in aiuto l’oroscopo che, anche se non è una scienza esatta, può donarci un po’ di speranza. In questo articolo, analizzeremo in particolare la situazione di 3 segni zodiacali che, secondo le previsioni, trascorreranno un mese piuttosto interessante e fortunato.

Caro Leone, lo sai che Marte influenzerà la tua vita finanziaria? Ecco come

Questo febbraio sarà un mese molto positivo per te, caro Leone! La presenza di Giove, infatti, ti garantirà un aumento della fortuna in tutti i settori della tua vita, ma sarà Marte che, sostando in Gemelli, ti fornirà maggiore energia e determinazione.

Per quanto riguarda il lavoro, questo cielo favorevole ti darà davvero molto in termini di soldi e gratificazione, ma a patto che tu prenda l’iniziativa. Stessa cosa vale anche per l’amore, che sarà agevolato grazie ad un aspetto positivo di Venere.

Bilancia al TOP a febbraio

Il mese di febbraio inizierà con il piede giusto anche per chi è nato sotto il segno della Bilancia! Infatti, come nel caso del Leone, Marte influenzerà la tua vita finanziaria e professionale, e sarà veramente decisivo, come vedremo, anche nei rapporti.

Se sei un commerciante o un libero professionista, tutto dovrebbe filare liscio sia in termini di fatturato che di acquisizione di clienti. La parte più difficile sarà quella inerente alle spese che, purtroppo, continueranno a frenare la tua crescita, almeno per adesso. Continuando a lavorare con costanza, però, quando la situazione migliorerà, raccoglierai degli ottimi frutti.

Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, invece, tornerai ad essere molto attivo, dopo un lungo periodo di apatia nei confronti del mondo esterno. Venere e Giove, infatti, ti infonderanno molta sicurezza e fiducia, che sono fattori che ti sono mancati un po’ nell’ultimo periodo. Febbraio sarà quindi il mese della svolta sia

nell’amicizia (dove l’essere socievole ed empatico ti darà una grossa mano), che nell’amore, soprattutto se sei single!

Bene Scorpione, ma occhio a non cullarsi troppo

Il terzo segno che avrà delle grosse opportunità nelle prossime settimane sarà lo Scorpione. Nonostante un mese di gennaio un po’ complicato, per te la situazione potrebbe migliorare già da metà febbraio, grazie alla posizione favorevole di Marte (in Gemelli) e di Mercurio (in Acquario). Finalmente, quindi, avrai l’occasione di risolvere alcune questioni familiari, finanziarie e burocratiche che ti porti dietro addirittura dall’anno scorso.

Tuttavia, non è il momento di adagiarsi troppo sugli allori, perché questo periodo fortunato, potrebbe terminare già il mese prossimo. Il 2023, infatti, non sarà un bell’anno, soprattutto perché sarà molto altalenante, soprattutto a livello economico. Cerca quindi di risparmiare il più possibile nei momenti in cui i guadagni, o le vincite al gioco, ad esempio, saranno più cospicue.