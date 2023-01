Ecco i segni zodiacali che bisogna assolutamente evitare come la peste per non attirare iella e sfortuna

Leggendo l’oroscopo, a volte, si riescono a capire molti aspetti di se stessi e del futuro. Tuttavia, spesso, pur non essendo infallibile, può essere anche utile per capire meglio gli altri. Grazie a queste previsioni, infatti, possiamo farci un’idea di quali possono essere le persone da avvicinare e alle quali affezionarsi e, al contrario, quelle da cui bisogna stare alla larga. Nelle prossime righe, sveleremo quindi di quali segni zodiacali possiamo fidarci e di chi, invece, non merita la nostra amicizia.

L’inizio dell’anno, soprattutto a livello mentale, viene quasi sempre associato al concetto di rinascita. Le persone, infatti, in genere, caricano l’anno nuovo di fiducia e buoni propositi, con la speranza che risulti migliore di quello appena trascorso.

Anche in questi giorni, dunque, quasi tutti si staranno chiedendo: “cosa ci riserverà questo 2023?”. In realtà non c’è una risposta univoca a questa domanda, perché dipende da tantissime variabili imprevedibili. Ad esempio, potrebbero esserci ulteriori sconvolgimenti a livello politico, economico, sociale o naturale, che potrebbero impattare direttamente sulla nostra vita.

Il peso specifico delle piccole cose

Tralasciando per un attimo i fattori esterni, anche nel nostro piccolo il 2023 potrebbe riservarci delle sorprese inaspettate, sia in negativo che in positivo. Ogni nostra minima decisione, infatti, avrà un impatto più o meno decisivo, ad esempio, sul posto lavoro, nel rapporto di coppia e nella famiglia.

Un altro aspetto importante da gestire sarà quello delle amicizie. Circondarsi di persone affidabili sarà infatti fondamentale per non lasciarsi trascinare in rapporti tossici. Ciò è vero soprattutto se abbiamo degli obiettivi concreti da raggiungere durante l’anno.

Esiste un modo per capire quali saranno le persone da evitare durante il 2023, ma non è sicuro al 100%. Stiamo parlando dell’oroscopo che, grazie al lavoro degli esperti di astrologia, possiamo consultare periodicamente per scoprire cosa ci riserverà il futuro, anche nei rapporti interpersonali.

Ecco i segni zodiacali che bisogna allontanare dalla propria vita durante il 2023

Nei prossimi 12 mesi, se siete nati sotto il segno della Bilancia e della Vergine, dovrete fare molta attenzione al Leone. Quest’ultimo, infatti, vi darà parecchio filo da torcere, soprattutto per quanto riguarda l’autostima e l’insicurezza. Il Leone, con la sua arroganza, farà di tutto per buttarvi giù in qualsiasi momento ed il motivo è molto semplice: è troppo invidioso. Provate, quindi, ad ignorarlo e concentratevi, piuttosto, sui vostri interessi.

Un altro segno che sarà particolarmente difficile da gestire durante l’anno sarà lo Scorpione. Esso, infatti, non riuscirà a superare i problemi avuti nell’ultima parte del 2022 e cercherà, quindi, di scaricare sugli altri le proprie frustrazioni. Dovranno fare particolare attenzione i nati sotto il segno dell’Ariete e dei Gemelli perché verranno presi di mira.

Infine, occhio ai nati sotto il segno del Cancro, che sarà uno dei più sfortunati di tutto il 2023. Tra i suoi alti e bassi, infatti, esso cercherà di trascinare nel vortice di iella e sfiga anche altre persone, soprattutto quelle più fragili. In questo caso, parliamo sicuramente del Toro, del Sagittario e del Capricorno. Quindi, ecco i segni zodiacali che bisogna cercare di tener lontani per non avere rogne e sfortune durante l’anno.