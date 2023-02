Si trova vicino Bari l’ultima perla dei Borghi più belli d’Italia imperdibile a Carnevale

Entrare nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia è un riconoscimento importante su chiave nazionale. Significa far parte di un consorzio turistico prestigioso che porta nomea e turisti.

O per meglio dire viaggiatori, che sono più concentrati nel trovare non divertimento immediato e facile. Ma che vogliono provare un salto nelle realtà ricche di unicità. Si tratta di un premio pensato per quelle località che non sono disposte a scomparire con la modernità, ma che anzi lottano per difendere un ideale di vita in cui bellezza e cura si mescolano in maniera inscindibile.

La Puglia è ricca di tesori conosciuti in tutto il mondo, e da oggi è riconosciuta l’esistenza di uno in più. Si trova vicino Bari l’ultima perla dei Borghi italiani eletta nel 2023. Vediamo quale è.

Ideale per mangiare e bere bene

Si tratta di Sammichele di Bari e sorge proprio sull’altipiano delle Murge, tra panorami di macchia e masserie. Alcuni forse lo conosceranno per la gastronomia. La cosiddetta zampina, infatti, è una delizia apprezzata universalmente: si tratta di una lunga salsiccia arrotolata, da mangiare rigorosamente alla brace per far risaltare aromi e spezie. Ogni macellaio la prepara a modo proprio: i segreti risiedono anche negli alcolici da accompagnare alla preparazione, ed in grado di trasmettere un aroma diverso. Senza perdersi in tecnicismi, una tappa in paese vale la pena già solo per assaggiare questo insaccato leggendario, meglio se accompagnato da verdure grigliate o formaggi fusi. Imperdibili gli abbinamenti con i vini rossi della zona.

La tradizione enogastronomica entusiasma, ma se Sammichele è entrato tra i Borghi più belli d’Italia nel 2023 è anche per la sua bellezza. Il colore bianco delle pietre delle mura e delle chiese è una delle peculiarità più evidenti. I luoghi d’arte più interessanti sono sicuramente la chiesa della Madonna del Carmine e quella di Santa Maria Maddalena. I profili delle chiese parlano di una storia mediterranea. Entriamo anche all’interno a guardare alcuni esempi di barocco settecentesco. Poi usciamo, e perdiamoci poi tra i vicoli e tra le piazze, come Piazza Vittorio Veneto.

Il paesaggio antropico ci parla di un’Italia affezionata al proprio fascino antico. Sammichele è circondata da allevamenti e macchia, il panorama si perde tra suggestioni antiche ed il contorno della costa pugliese. Il tempo procede lentamente. Ed è questo che piace ai viaggiatori.

Ci sono varie ragioni per le quali vale la pena fare una fuga il fine settimana. Il Carnevale è una di queste, visto che storicamente le celebrazioni sammicheline risalgono addirittura al 1600. Lungo le vie del borgo si accedono i cosiddetti festini, ovvero le cerimonie mascherate pubbliche e private che celebrano questa festività. Fino al 21 febbraio (Martedì Grasso) si seguiranno tante serate imperdibili in Paese. Il 18 febbraio a fare da madrina della serata e a conclusione delle sfilate dei carri ci sarà la celebre Valeria Marini. La domenica invece la tradizionale pentolaccia sfilerà per le vie del paese.

