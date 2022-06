Le pesche sono uno dei frutti più amati di questa stagione. Dolci e succose, ne esistono numerose varietà: a polpa gialla o bianca, Nettarine, Tabacchiere… Perfette in ogni momento della giornata, le pesche sono un ottimo snack da mangiare a metà mattina o pomeriggio.

Soprattutto le tipologie che non vanno sbucciate, sono molto pratiche. Le possiamo portare con noi ovunque e sono comode da consumare in ufficio, in spiaggia, in piscina, per il pic-nic e durante una gita fuori porta. Oltre a consumarle così, in tutta la loro fresca bontà, le possiamo anche tagliare a pezzi per arricchire coloratissime macedonie miste.

In alternativa, possiamo fare anche delle macedonie mono-ingrediente, utilizzando solo pesche. Sono ottime condite con succo di limone o d’arancia. In genere, non serve neppure aggiungere lo zucchero.

Per un tocco goloso, possiamo servirle con una spruzzata di panna montata e, magari, qualche goccia di cioccolato.

Con le pesche, possiamo inoltre preparare dessert golosi. Non possono mancare su un’allegra crostata di frutta fresca. Molti approfittano di questo periodo per fare la marmellata o per farle sciroppare, così da poterle gustare anche in pieno inverno.

Un altro grande classico della tradizione sono le pesche ripiene. Dopo averle tagliate a metà ed aver eliminato il nocciolo centrale, le si fanno cuocere in forno con una farcia di amaretto e cioccolato. Se non le dovranno consumare dei bambini, in genere si aromatizza il tutto con un goccio di liquore, tipo Marsala. Insomma, una golosità dopo l’altra.

Non dimentichiamo, però, che siamo ormai in procinto della prova costume. A tavola bisogna tenere sotto controllo le calorie. Nelle prossime righe andremo a suggerire un goloso dolce a base di pesche che potremo mangiare senza rimpianti né sensi di colpa.

Anziché farle sciroppate o ripiene con amaretti e cioccolato proviamo le pesche in questo dolce fresco e povero di calorie

Ingredienti:

a) 4 pesche noci belle sode;

b) 300 g di yogurt greco bianco;

c) 2 cucchiaini di miele;

d) cannella in polvere q.b.;

e) mandorle tritate q.b.

Per decorare

a) lamponi q.b.;

b) foglie di menta fresca.

Procedimento

a) Per prima cosa, prendere una ciotola bella capiente e lavorare lo yogurt con il miele e la cannella. Quindi, aggiungere anche le mandorle tritate. Sistemare la crema così ottenuta in frigorifero e farla riposare per almeno 30 minuti;

b) nel frattempo, lavare bene le pesche e tagliarle a spicchi piuttosto spessi;

c) a questo punto, mettere sul fuoco una piastra di ghisa. Quando sarà ben calda, mettervi a grigliare le fette di pesca. Basterà 1 minuto circa per lato;

d) sistemarle quindi su un piatto finché si saranno intiepidite;

e) sistemare le pesche in un piattino da dessert o in delle coppette, e guarnire con la crema allo yogurt e granella di mandorle.

Al momento di servire, decorare con 1 lampone e 2 piccole foglioline di menta fresca. Ecco quindi come preparare una golosità a base di pesche anziché farle sciroppate o ripiene con amaretti e cioccolato.

Lettura consigliata

Leggera come una piuma questa morbidissima torta al limone e ricotta conquista al primo morso e si prepara in 5 minuti