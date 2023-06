Marmo ingiallito e macchiato dal calcare: ecco come lucidarlo e farlo tornare a splendere con questo straordinario rimedio

Anche tu in casa hai delle superfici di marmo e non sai come trattarle? In questo articolo troverai la risposta alle tue domande. Il calcare è uno dei nemici più grandi del marmo. Questo lo rende opaco compromettendone la naturale lucentezza. Se questo appare ingiallito oppure poco brillante, stai per scoprire come risolvere una volta per tutte il problema.

Pavimenti, scale, top di bagno e cucina e davanzali in marmo rendono molto eleganti gli ambienti domestici. Il marmo e il suo candido colore sono molto utilizzati ed apprezzati dalle famiglie italiane. Preservarne la bellezza e la sua lucentezza è d’obbligo, ma, come tutti noi sappiamo, non sempre è così semplice. Infatti, questo materiale naturale, per quanto meraviglioso, purtroppo con il tempo tende a perdere brillantezza. E, soprattutto in ambienti come il bagno e la cucina, il marmo corre il rischio di macchiarsi e rovinarsi per sempre.

Oggi siamo qui per spiegare come avere un marmo privo di aloni gialli e macchie di calcare. Bastano pochissimi ingredienti per realizzare questo detergente fai da te a costo zero. Vuoi saperne di più? Leggi questo articolo fino alla fine.

Marmo ingiallito e macchiato dal calcare? Bastano pochi secondi per lucidare il marmo senza lucidatrice

Detergenti aggressivi, candeggina e prodotti abrasivi o acidi sono tutti acerrimi nemici del marmo. Per proteggerlo, dobbiamo tenere lontani dal marmo questi prodotti e scegliere il modo migliore per pulirlo. Potresti stupirti scoprendo che non dovrai spendere un capitale per avere un marmo davvero brillante e privo di macchie. Ciò che ti occorre sono soltanto tre ingredienti che potresti avere già in dispensa.

Scalda un po’ d’acqua e fai sciogliere circa 20 grammi di sapone giallo. Questo prodotto ecologico è fenomenale per la cura della casa, del bucato e delle piante. A questo punto, aggiungi un bicchiere di bicarbonato di sodio, perfetto per eliminare il calcare in modo delicato ma efficace. Infine, aggiungi alla tua soluzione 15 millilitri di acqua ossigenata. Vuoi sapere come procedere?

Come usare questo eccellente prodotto anti giallo e anticalcare per avere il marmo come uno specchio

Se il tuo marmo ingiallito e macchiato dal calcare ti fa impazzire, niente paura. Innanzitutto, togli eventuale polvere presente sulle superfici usando un panno in microfibra. Trasferisci il detergente dentro una bottiglia munita di spruzzino e vaporizzalo direttamente sui ripiani in marmo. Usa un panno in camoscio per garantire al marmo lucentezza: potrai acquistarne uno anche su Amazon a partire da circa 4 euro.

Puoi usare questo detergente anche per lavare i pavimenti in marmo. Anche in questo caso, ti consigliamo di usare un panno in camoscio o di lana per un risultato ottimale. In questo modo, gli aloni gialli spariranno e l’opacità causata dal calcare sarà solo un lontano ricordo.