Capelli come la paglia? Prova subito uno dei 3 più efficaci rimedi naturali consigliati dalle nonne

Se i tuoi bei capelli biondi ti fanno somigliare più alla scopa della Befana che alla Barbie, vuol dire che sono crespi e stressati. Prova a rimediare con semplici rimedi composti da ingredienti naturali usati da tutte le nonne.

I tuoi capelli chiari sono piuttosto stressati e te ne accorgi bene guardandoti allo specchio. Dopo ogni lavaggio e asciugatura si presentano crespi, condizione che permane anche nei giorni seguenti e fino allo shampoo successivo. I motivi di questo stress del capello possono essere diversi: trattamenti chimici, come tinture aggressive o stiraggi, phon troppo caldo e piastre a elevate temperature. Anche sole, salsedine e il cloro della piscina possono rendere i capelli spenti e secchi, conferendo loro un aspetto simile a quello della paglia. Come fare per rivitalizzare una chioma sfibrata rendendola morbida e lucente? Si tratta di un’impresa impossibile? No, in realtà è possibile porre rimedio grazie a tre semplicissimi rimedi naturali usati dalle nonne.

Aceto e uova e succo di limone

Il primo rimedio naturale consigliato dalle nonne per rimediare all’effetto paglia dei capelli è davvero un classico. Ma il suo uso è una vera e propria garanzia. Si tratta dell’aceto bianco, che utilizzato per risciacquare i capelli li rende più lucenti. Certo, non va usato puro, ma basta diluirne un cucchiaino in acqua tiepida per notare subito un effetto rigenerante e capelli meno spenti.

Il secondo espediente naturale che permette di rivitalizzare immediatamente una chioma tipo scopa di saggina vede l’impiego di uova e limone. Bastano questi due semplici ingredienti che tutti abbiamo in frigo per realizzare un impacco mirato contro la secchezza dei capelli. Dovrai prendere due tuorli e mescolarli in una ciotola con il succo di mezzo limone, quindi mettere l’impacco in testa e tenerlo per mezz’ora. Dopo il risciacquo con acqua, ritroverai morbidezza.

Capelli come la paglia? Prova subito il basilico

L’ultimo efficace rimedio della nonna che può aiutarti a ribaltare completamente l’aspetto dei tuoi capelli è il basilico. Forse non sai che questa erba aromatica che sei abituata a mettere sulla pizza può essere un grosso aiuto per la tua chioma.

Ti basterà seguire con precisione la ricetta tramandata dalle nonne. Dovrai far bollire per 5 minuti in un pentolino 400 g di acqua con 30 foglie di basilico. Trascorso il tempo, spegnerai il fuoco e filtrerai l’impacco, che userai per lavare la testa. Capelli come la paglia? Prova subito e prepara uno di questi tre metodi e non li vedrai più!