Cattivi odori e puzza di fogna in bagno? Prova subito il geniale metodo giapponese per un profumo pazzesco

Anche se pulisci spesso il bagno, non è detto che questo risulti sempre profumato come vorresti. Il bagno è la stanza più umida della casa e spesso, complici anche gli scarichi, possono espandersi cattivi odori. Se sei stanco di lottare contro la puzza e non sai come fare, oggi ti offriremo la soluzione a questo comunissimo problema.

Umidità e sostanze organiche sono 2 fattori che possono rendere il nostro bagno maleodorante. Anche se il bagno è perfettamente pulito e igienizzato non è detto che questo profumi di fresco.

Inoltre, la situazione può diventare ancora più spiacevole se in casa abbiamo degli ospiti che devono recarsi in bagno. I comuni deodoranti per ambienti che possiamo trovare nei supermercati sono piuttosto costosi e spesso non hanno una fragranza naturale.

Quello che devi sapere è che in Giappone usano un metodo a dir poco strabiliante che ti permette di profumare il bagno a costo zero. Siamo certi che dopo averlo provato non potrai più farne a meno e ti dirai “ma perché non ci ho pensato prima”? Vuoi saperne di più? Ti invitiamo a leggere l’articolo per intero.

Cattivi odori e puzza di fogna in bagno? Basta un rotolo di carta igienica e poco più

Se c’è un oggetto che non manca mai in qualsiasi bagno è senza dubbio la carta igienica. Questo strumento a dir poco fondamentale può avere una funzione davvero inaspettata. Avresti mai pensato che un semplice rotolo di carta igienica potesse trasformarsi in un profumatore per ambienti low cost?

Il metodo che i giapponesi usano per profumare il bagno consiste nel prendere un rotolo di carta igienica e di scegliere un olio essenziale. Tutto ciò che devi fare è applicarne poche gocce direttamente sul cartone, ovvero sulla parte interna del rotolo.

Come sai, gli oli essenziali sono dei composti naturali di origine vegetale, ricavati dalle piante. Una delle loro caratteristiche più conosciute è che la fragranza degli oli essenziali è particolarmente intensa e duratura. Proprio per questo motivo ne bastano davvero poche gocce per avere un bagno profumato a lungo. Metti qualche rotolo sparso in bagno, ad esempio sul davanzale e sulla vaschetta del wc e il gioco è fatto!

Un altro trucchetto che ti permetterà di dire addio alla puzza in bagno

Stanco di cattivi odori e puzza di fogna in bagno? Sempre dal Giappone arriva un altro trucchetto che vede come protagonisti ancora gli oli essenziali. Hai mai provato ad applicarne qualche goccia nell’acqua della vaschetta del wc?

Se non l’hai mai fatto, provalo subito. Quando azionerai lo scarico, il bagno sarà invaso da un piacevolissimo profumo di fresco e pulito.

Tra gli oli essenziali più usati ed indicati per il bagno ci sono quello alla lavanda, alla cannella, al limone e al rosmarino. In ogni caso, nulla ti vieta di sceglierne altri che ami di più.