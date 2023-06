Come acquistare una casa in città senza liquidità e senza mutuo anche con soli 350 euro al mese 

Come acquistare una casa in città senza liquidità e senza mutuo-proiezionidiborsa.it

Si può acquistare casa oppure affittarla. Oppure si può fare una via di mezzo, grazie a un contratto particolare che permette di comprare una casa in locazione. Una soluzione ideale per il periodo che il mercato immobiliare sta attraversando

La salita dei prezzi del mercato immobiliare in Italia non conosce sosta. Quest’anno mediamente i valori al metro quadro saliranno del 5,5%. Lo rivela una indagine della Fimaa, la Federazione dei mediatori e degli agenti di affari. Ovviamente questa è una media e quindi è probabile che nelle grandi città del Nord e del centro, gli apprezzamenti saranno anche superiori.

Lo studio della Fimaa ci rivela anche un altro dato molto importante. Se il volume complessivo delle compravendite sarà leggermente inferiore a quello dello scorso anno, crescono invece le locazioni. I prezzi delle case in aumento, volumi delle compravendite in lieve calo e domande di affitti in crescita, disegnano un quadro chiarissimo. Sempre più famiglie non riescono a comprare casa, probabilmente anche per colpa di mutui sempre più cari, e si rivolgono al mercato della locazione.

Come acquistare una casa senza mutuo e liquidità grazie all’affitto con riscatto

L’esplosione dell’inflazione ha avuto un forte impatto sul mercato immobiliare. Ha fatto crescere i prezzi delle case e ha fatto lievitare i costi dei mutui, a causa dell’aumento dei tassi di interesse. Oggi accedere a un muto è molto più costoso rispetto a 12 mesi fa. E allora non resta che affidarsi all’affitto.

Esiste sul mercato un particolare contratto di compravendita che è una via di mezzo tra l’acquisto della casa e l’affitto. Si tratta dell’affitto con riscatto. Grazie a questo particolare contratto è possibile affittare una casa per 2 o 3 anni e poi comprarla. Parte degli affitti versati durante il periodo di locazione potranno essere scontati dal prezzo finale. L’affitto con riscatto permette di abitare da subito una casa che si desidera comprare pagando un canone mensile. Aspettando poi, un momento più favorevole per l’acquisto.

Alcuni esempi di acquisto di casa con riscatto

Oggi chi compra casa con riscatto potrebbe accendere un mutuo tra 2 anni, quando i tassi probabilmente saranno più favorevoli. Abbiamo analizzato i motori di ricerca dedicati al mercato immobiliare per trovare le offerte di case con riscatto. Ecco alcuni esempi. Partiamo da Milano. Nell’hinterland, a Opera, si può affittare con riscatto un trilocale di 93 metri quadri a 800 euro al mese. Il prezzo finale di acquisto dell’immobile è di 248.000 euro.

A Roma un appartamento di 108 metri quadrati a Pomezia, prevede un canone di 650 euro e un prezzo finale di vendita di 171.000 euro. Sempre a Roma, in zona Boccea, un monolocale totalmente ristrutturato, di 44 metri quadrati prevede un canone iniziale di 600 euro. Alla fine del quinto anno potrà essere acquistato a 130.000 euro. I 60 canoni saranno interamente scontati dal prezzo finale. Addirittura a Pavia è possibile abitare un bilocale di 90 metri quadrati con 350 euro al mese. Dopo 24 mesi l’immobile può essere acquistato per meno di 40.000 euro.

Soluzioni per chi ha una rata del muto che è lievitata

Purtroppo l’affitto con riscatto non è una pratica diffusa, anche se in questo momento sarebbe un contratto che ben si adatta all’attuale scenario. Infatti con l’aumento dei tassi di interesse è scattato nelle famiglie l’allarme mutui.

In questo articolo abbiamo scoperto come acquistare una casa anche senza mutuo. Chi non lo ha ancora acceso probabilmente rimanda a periodo migliori. Chi invece lo ha, può adottare alcune soluzioni per contenere l’aumento della rata.