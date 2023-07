2 viaggi da fare ad agosto in posti che ci sorprenderanno per la loro incredibile bellezza

Agosto si avvicina ed è tempo di capire dove trascorrere le vacanze. Tra tante mete, Malesia e Kenya potrebbero essere una buona idea.

Agosto è il mese delle ferie, dei viaggi e del relax per moltissime persone. Anche se può sembrare prematuro, essendo iniziato da poco luglio, cominciare ad organizzare qualcosa non si rivelerà un errore. Partire per un viaggio è sempre un’emozione indescrivibile, ma con un po’ di organizzazione in più si trasformerà in un vero sogno. Ci sono alcuni posti davvero incredibili da visitare nel Mondo, una volta prenotato il volo si sarà pronti a ripartire. Tra i viaggi più gettonati ne troviamo uno alla scoperta del Sud Est asiatico e uno in Africa, rispettivamente Malesia e Kenya. Due viaggi molto diversi che soddisferanno un po’ tutti i gusti.

2 viaggi da fare ad agosto

Il primo viaggio di cui si tratterà è alla scoperta della Malesia. Voli da Milano e Roma ci porteranno agevolmente nella capitale malese: Kuala Lumpur. Da qui potrà partire il nostro tour alla scoperta della Malesia. Un Paese ricco di storia ma anche di natura selvaggia e incredibile. Come dimenticare la famosa tigre della Malesia! Si parte dalla Capitale, una città moderna e tecnologica dove ci accoglieranno le Petronas Tower. Oltre a loro anche piazze, moschee e giardini lussureggianti. Molto particolare e da non perdere il quartiere di Chinatown.

Non lontano dalla Capitale, poi, si potranno visitare le Grotte di Batu, un complesso di sei grotte contenenti anche un importante santuario indù. Un’altra città da non perdere in Malesia è Klang, una delle più antiche del Paese, che dista circa 40 km da Kuala Lumpur. A Nord da non perdere Georgetown, città Patrimonio dell’UNESCO piena di cose da scoprire. Parchi naturali, foreste e una grande varietà di animali ci aspettano in Malesia.

Kenya

Il secondo posto perfetto per essere visitato durante l’estate è il Kenya. Un viaggio decisamente diverso rispetto a quello in Malesia che, tuttavia, saprà comunque conquistare. Quando si scrive di Kenya ci si riferisce in maniera particolare a safari e divertimento in mare. Tante attività da non perdere in questo posto davvero pieno di risorse.

Innanzitutto il Masai Mara, una delle riserve naturali più incredibili del Paese, dove non sarà difficile avvistare il leone oltre a gnu, giraffe ed elefanti. Poco distante da Nairobi, poi, si potrà fare un safari nel Parco Nazionale di Nairobi, dove si ammireranno i famosi big five (leone, rinoceronte, elefante, bufalo e leopardo), ad esclusione dell’elefante. Da ultimo, poi, il Parco Naturale dello Tsavo e le spiagge paradisiache come quelle del Watamu Marine National Park e la Diani Beach. Ecco 2 viaggi da fare ad agosto per rimanere affascinati ed entusiasti.