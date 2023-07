Stai cercando una scarpa che sia comoda e bella da abbinare ai tuoi outfit? Se il tacco alto è troppo faticoso e i sandali bassi troppo scomodi, ecco la soluzione per te!

Quando si tratta di scarpe c’è sempre l’imbarazzo della scelta, soprattutto con i modelli estivi. Sandali bassi gioiello, sandali alti o le mules grande tendenza del momento, solo per citarne alcuni. Ma con il caldo, le lunghe passeggiate e i piedi sempre gonfi non è semplice trovarne di comode. Per non parlare del fatto che non tutte le scarpe sono adatte ad ogni look. Se stai cercando una scarpa perfetta per l’estate, allora punta sulle espadrillas.

Quelle estive comode e stilose con vestitini e pantaloni

Fatte in genere di tela di cotone molto traspirante, sono famose per la suola in corda. La tomaia classica in genere è molto semplice, ma ormai esistono mille varietà diverse. La comodità della suola è però forse una delle caratteristiche più amate. Il che la rende anche la scarpa estiva per eccellenza, insieme al sandalo basso.

Ma come abbinarla ai look più sofisticati senza rischiare di sembrare appena rientrata dalla spiaggia? Prima di tutto evita la classica espadrillas monocromo e quelle dalla suola in finta corda. Preferisci i modelli più sofisticati, con le tomaie colorate e con le trame più disparate. In più, se la suola non è di vera corda sembreranno economiche! Abbinale poi ad una gonna plissettata o ad un vestitino satinato, che rimanda agli stessi toni. O, in alternativa, mettile sotto dei bermuda di lino con la cintura sottile e un top corto e cut out.

Stai cercando una scarpa che sia comoda e bella?Questi sono 3 modelli più ricercati di quest’anno

Le classiche espadrillas ti sembrano troppo semplici e troppo da spiaggia? Allora, perché non scegliere un modello mix tra espadrillas e friulana? La forma della tomaia è più simile alle ciabattine di velluto più famose del mondo. Questo taglio dà più sofisticatezza ed eleganza, soprattutto nei toni più intensi. Come quelle di Velasca o di Manebì, con un prezzo che va dai 60 € ai 90 €. Altrimenti punta su quelle con una leggera zeppa, sui toni sabbia, da ASOS a 30 €. Per finire, quelle di Castaner bicolore con la corda anche sulla tomaia. Un po’ più costose, sui 160 € ma davvero originali e quasi uniche nel loro genere.

Ecco, quindi, le scarpe estive comode e stilose di cui non potrai più fare a meno. Perché rinunciare alla comodità quando puoi avere tutto? Esistono molte tipologie di sandali eleganti e comodi che non stringono il piede ma che sono di classe.