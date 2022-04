Con l’arrivo della bella stagione e della prova costume fa sempre piacere ricevere delle rassicurazioni. In effetti, alcuni segni dello zodiaco potrebbero cominciare a sorridere molto presto.

Sarà forse un riflesso della fortuna che gli riserverà i suoi favori durante l’estate, sia nella vita privata che al lavoro. Ecco un altro motivo in più per aspettare la bella stagione con trepidazione. Infatti, questi segni possono aspettarsi un mare di soldi e vacanze piene d’amore.

3 segni fortunati

Il Sagittario è il primo segno fra quelli baciati dalla fortuna estiva. Il cielo gli regala nuove opportunità sul lavoro, che potrebbero tradursi anche in un consistente aumento di stipendio. Anche gli investimenti andranno bene grazie al giusto mix di rischio e cautela. Per quanto riguarda le relazioni, questo sarà un momento roseo per le nuove coppie e quelle consolidate. Se invece il Sagittario si trova in una relazione traballante da tempo, questo potrebbe essere il momento di voltare pagina.

Altro segno fortunato nel periodo estivo è il Toro. Anche se per molti questo è un momento di relax e vacanze, per lui sarà intenso sul lavoro. Questo porterà a gratificazioni di vario tipo, da potersi poi godere con la propria dolce metà o in solitaria. Potrebbe anche essere che quando finalmente si concederà una vacanza incontrerà una persona interessante e passionale.

Anche i Gemelli avranno opportunità di avanzamento di carriera o crescita della propria azienda. Attenzione, però, agli invidiosi, sarà meglio rimanere diplomatici. L’estate per i Gemelli sarà un periodo effervescente in cui la creatività fluisce e regale nuove prospettive. Anche dal punto di vista degli incontri non avranno certo motivo di lamentarsi.

Mare di soldi e vacanze d’amore per questi segni bollenti secondo l’oroscopo dell’estate 2022

A luglio Marte comincerà a favorire un segno che ne aveva certo bisogno, il Cancro. Dopo tanto impegno e diligenza, finalmente arrivano le soddisfazioni. I ritorni sugli investimenti, le nuove opportunità o i voti degli esami faranno sorridere questo segno sino all’autunno. Anche dal punto di vista sentimentale le cose vanno a gonfie vele, nonostante qualche malumore. L’importante è rimanere onesti e comunicare e la complicità e l’intesa abbonderanno.

L’ultimo segno fortunato in estate è il Leone, che riuscirà a scrollarsi di dosso un po’ dello stress accumulato. Forse questo è il risultato di una decisione presa e rimandata per fin troppo tempo. Se riuscirà ad aprirsi un po’ di più al prossimo, il Leone potrebbe anche incontrare persone importanti o portare la propria relazione alla fase successiva.

