La golosità spesso ci gioca dei brutti scherzi, generalmente sulla pancia e sui fianchi. Eppure, con la ricetta giusta non dobbiamo per forza rinunciare al piacere dei dolci. Ormai abbiamo a disposizione tanti ingredienti più salutari, che ci permettono di sostituire quelli tradizionali, come farina, burro e zucchero. Lo stesso vale per dei deliziosi biscotti, perfetti in ogni momento della giornata.

Ingredienti

Farina di mandorle 200 g;

lievito in polvere per dolci 6 g;

crusca di avena 100 g;

latte di avena 100 g;

olio di semi di girasole 50 g;

noci pecan tritate 100 g;

miele millefiori 150 g;

sale fino 5 g.

Biscotti leggeri e salutari con una ricetta facile e veloce per una colazione e merenda con una marcia in più

Cominciamo a preparare i nostri deliziosi biscotti mettendo in una ciotola farina, crusca di avena e noci tritate grossolanamente. A questo punto uniamo anche il lievito e il sale. Mischiamo insieme tutti gli ingredienti e aggiungiamo anche l’olio di semi. Continuiamo a mescolare utilizzando una forchetta e aggiungiamo anche il latte e il miele. A questo punto avremmo ottenuto un composto piuttosto compatto e modellabile.

Adesso, possiamo già ridurre il nostro impasto a formare dei biscotti. Per farlo abbiamo a disposizione diverse tecniche. Possiamo sicuramente utilizzare uno stampino con la pressa, simile a quello per gli hamburger.

Altrimenti, possiamo compiere la stessa operazione a mano. Prendiamo una piccola quantità di impasto e creiamo una palla come se fosse una polpetta. Dopodiché, schiacciamola con il palmo della mano o con il fondo di un bicchiere. È chiaro, però, che in questo caso lo spessore e la regolarità della forma dipendono dalla nostra precisione.

In alternativa, possiamo stendere due fogli di pellicola sul tavolo e disporre l’impasto in una linea dritta. Poi, arrotoliamo la pellicola su sé stessa creando un salsicciotto e arrotolando le estremità, così da compattarlo. Lasciamolo in freezer per una mezz’ora circa e rimuoviamo la pellicola. Poi, cominciamo ad affettare la nostra salsiccia mantenendo una distanza regolare con un coltello liscio.

Disponiamo i dischi ottenuti su una teglia foderata da carta da forno. Impostiamo il forno a 175° C e, una volta caldo, inforniamo per 20 minuti.

Quando si saranno raffreddati potremo finalmente gustare i nostri biscotti leggeri e salutari.

