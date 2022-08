Sarà presumibilmente un weekend da bollino nero sulle strade d’Italia. Tantissime persone saliranno in macchina per recarsi verso i luoghi della tanto sospirata villeggiatura. Finalmente le vacanze, il relax, lo stacco dai problemi quotidiani, una parentesi ottimale per ritemprarsi.

Se poi durerà uno, due o tre settimane, poco importa adesso. Se pensiamo ai lunghi e infiniti countdown per arrivare a questo momento, sarebbe folle pensare già al viaggio di ritorno.

Le spiagge si affolleranno di turisti che non vedono l’ora di stendersi al sole per allontanare le tossine di mesi ricchi di impegni. Lavorativi e non. Chi partirà con la famiglia avrà il tempo di godersela, chi viaggerà con amici respirerà il gusto dell’avventura e della libertà.

Andiamo a vedere cosa recita l’oroscopo per questo primo weekend agostano. A partire da chi sta vivendo un momento di grande fortuna. Stiamo parlando dell’Ariete, che continua a veleggiare su un mare calmo, con il vento alle spalle a spingerlo. Un aggettivo per questo fine settimana? Brillante, ricco di brio, nella quale si avranno tutte le attenzioni che si ricercano. Protagonista assoluto dell’estate, questo segno di fuoco continuerà a far parlare di sé in positivo anche sui luoghi di vacanza.

Mare di fortuna per Ariete e weekend difficile per questi segni

Ride e molto anche il Sagittario. Ancora qualche lavoro da ultimare prima di chiudere tutto e salutare. C’è da farlo bene però e indubbiamente i nati dal 22 novembre al 21 dicembre lo faranno al meglio. Infatti, non volendo essere disturbati durante il meritato riposo, saranno chiamati a un ultimo sforzo supplementare per completare alcune situazioni.

Chi non avrà pace neppure in vacanza è l’Acquario. Dopo Saturno retrogrado che altro può capitare al segno più creativo dello zodiaco? Nulla di buono, brutte gatte da pelare fino all’ultima ora lavorativa. Problemi, forse, anche durante il viaggio. Un altro weekend amaro in arrivo? Probabile fino a sabato, da domenica, però, l’aria di vacanza inizierà a farsi sentire.

Pesci e Toro, destini incrociati, ma entrambi negativi

Se l’Acquario non ride, non di meno possono fare Pesci e Toro. I primi sono ormai a corto di energie e arriveranno stancamente al weekend. Più che dedicarsi a un viaggio, vorrebbero stendersi sul divano e rialzarsi lunedì, in modo da evitare problemi anche nel fine settimana.

Toro, invece, è in mezzo a una strana congiunzione astrale, e questo lo sta sballottando tra cose positive e negative. Una specie di ottovolante che cambia continuamente direzione. Servirà pazienza per riuscire a trovare la rotta giusta.

Mare di fortuna per Ariete e weekend difficile per Acquario, Pesci e Toro. Per loro le vacanze non saranno la panacea di tutti i mali, ma, di sicuro, potranno distrarre molto dai diversi problemi che stanno affrontando.

