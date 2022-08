Alzi la mano chi, in estate, ha voglia di mettersi ai fornelli. Probabilmente saremo in tanti a tenerle ben basse. Con il caldo che fa, l’ultima delle voglie è quella di accendere il fuoco in casa, peggio ancora il forno. Figuriamoci, poi, in vacanza, dove vorremmo veramente staccare dalle solite abitudini. Non a caso, per le ferie in tanti scelgono di alloggiare in alberghi che offrono la soluzione della pensione completa. Così, non solo non dovremmo preoccuparci di rassettare, ma anche di cucinare e lavare piatti e stoviglie.

Poche calorie e colore per dare gioia anche agli occhi

Anche se, purtroppo, non tutti possono permettersi di dormire in albergo. Dovendo magari fare i conti con entrate economiche che, soprattutto in questo periodo, sono sempre più incerte. Questo non vuol dire però che non si possano preparare piatti estivi veloci ed economici da mangiare freddi, senza cottura. Con un po’ di fantasia, infatti, potremmo servire piatti gustosi, nutrienti e perfetti per questa torrida stagione. Come questa ricetta per ricetta per un’insalata dietetica di frutta e verdura mista, estiva e fresca. Che ha il vantaggio di sfruttare frutta e verdura di stagione, in modo anche da reintegrare i liquidi persi con il caldo. E senza dover accendere i fornelli per prepararla.

Inoltre, ha il vantaggio di essere anche colorata, ovvero offrire, ai commensali, anche una bella sensazione visiva. Senza considerare poi il fatto che stiamo parlando di un piatto decisamente poco calorico, quindi perfettamente dietetico. Per prima cosa, prendiamo un ceppo di lattuga che dovremo avere l’accortezza di lavare con molta attenzione per ripulirlo dalla terra. Soprattutto se andiamo a comprare prodotti a chilometro zero, dal contadino, che sono sempre una garanzia di grande freschezza.

Ricetta per un’insalata dietetica di frutta e verdura estiva e fresca

Eliminiamo le foglie esterne e lasciamo sgocciolare il resto della lattuga. Volendo, potremmo usare anche quelle centrifughe di plastica, dove far girare velocemente l’insalata per togliere l’acqua. Prendiamo delle susine (5 o 6), non molli e, dopo averle lavate con cura, tagliamole in tocchetti piccoli. Prendiamo poi due pesche noci e ripetiamo lo stesso procedimento. Questa volta, però, tagliamole a spicchi, lasciando anche la buccia (purché bene lavata). Prendiamo 120 g di duroni e, dopo averli lavati, tagliamoli a metà per togliere il nocciolino. Infine, prendiamo tre albicocche e tagliamole una volta per il lungo e tre per il largo. Volendo, possiamo aggiungere anche delle more.

A questo punto, una volta che gli ingredienti sono nell’insalatiera, mettiamo un pizzico di sale e spremiamo il succo di mezzo limone. Irroriamo con poco olio di oliva (basta un rapido giro) e mescoliamo. L’insalata estiva di frutta e verdura fresca è pronta.

