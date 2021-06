Esistono molti articoli che parlano della bellezza dell’isola di Malta. Molto famosa per la sua storia, la sua cultura ed i divertimenti che offre. Il mare è certo un punto di forza di questa isola ubicata nel bel mezzo del Mediterraneo. Ma una spiaggia in particolare attira molto turismo per via del suo mare cristallino e trasparente come quello dei caraibi ed è a un paio d’ore dall’Italia. Si sta parlando della piccola ma bellissima isola di Comino che vanta la splendida Blue Lagoon.

L’isola di Comino

Comino è un’isola di circa 3,5 km² che fa parte dell’arcipelago delle isole Calipsee, a metà tra Malta e Gozo. Molto nota per essere una località davvero tranquilla e isolata, ha la particolarità di essere abitata solamente da tre persone. Sul suo suolo è comunque stato costruito un hotel per i turisti. Molto spesso le persone in vacanza però scelgono di alloggiare a Malta poiché è luogo che offre più possibilità di divertimento e visite culturali. Da qui i turisti si possono spostare in barca, con pochi euro, per visitare Gozo e Comino.

Mare cristallino e trasparente come quello dei caraibi a un paio d’ore dall’Italia

La Blue Lagoon, letteralmente tradotto in “laguna blu”, è una meta davvero ambita dai turisti che visitano questo arcipelago. La sua spiaggia è molto piccola e umile ma vanta un mare di una bellezza intrinseca che può tranquillamente essere paragonato a ciò che si potrebbe trovare ai caraibi. Le barche che arrivano e portano i turisti sull’isola paiono galleggiare nel nulla tanto l’acqua è limpida. Si possono scorgere banchi di pesci, qualche medusa e altre creature marine. L’acqua risulta essere piuttosto fredda, essendo comunque un’isola situata nel bel mezzo del Mediterraneo.

Vicino alla spiaggia sono presenti alcuni chioschi dov’è possibile mangiare e prendere qualcosa di fresco. Inoltre non mancano i divertimenti nemmeno qui: snorkeling, moto ad acqua, sci d’acqua, parasailing e flyboard. Sport acquatici per adulti e bambini, all’insegna delle risate e del divertimento.

Oltre a ciò è possibile fare anche il giro dell’isola di Comino a piedi. Questa piccola località risulta essere davvero graziosa, ma non è finita qui! Oltre alla Blue Lagoon, Comino vanta molte altre splendide spiagge come la Santa Marija Bay caratterizzata da acqua bassa e sabbia bianca e finissima, oppure la St. Nicholas Bay, nei pressi dell’hotel.

