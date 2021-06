Il tiramisù è uno dei dolci più buoni e gustosi in assoluto. È una ricetta facile e veloce da preparare, perfetta sia d’inverno che d’estate per rinfrescare anche le giornate più calde.

In questo articolo spiegheremo come preparare una versione fresca ed estiva di questo famosissimo dolce. L’ingrediente segreto sarà uno dei frutti più buoni e succosi di questa stagione, l’albicocca.

L’albicocca fa davvero bene alla salute. É ricca di vitamine e minerali come potassio, fosforo, ferro e calcio, che la rendono un ottimo aiuto in caso di spossatezza e anemia. Inoltre contiene acqua e fibre, e per questo contribuisce anche alla regolarità intestinale.

Scopriamo insieme come preparare un irresistibile tiramisù fresco e veloce alle albicocche.

Ci vorranno solo 10 minuti

Sgoccioliamo le albicocche sciroppate e tagliamole a cubetti. A parte rompiamo le uova, dividendo tuorli e albumi.

Lavoreremo i tuorli con lo zucchero e poi con il mascarpone, e separatamente monteremo a neve ben ferma gli albumi.

Quindi uniamo le due lavorazioni con molta delicatezza.

A questo punto prepariamo della spremuta di arancia, che ci servirà per bagnare i savoiardi.

Aggiungiamo qualche sorso di spremuta d’arancia anche nella crema al mascarpone, per renderla più morbida.

Attenzione a non aggiungerne troppa, altrimenti il composto diventerà eccessivamente liquido.

Solo 10 minuti per preparare questa versione fresca e deliziosa del tiramisù dell’estate

Prendiamo dei bicchieri e iniziamo a preparare il nostro tiramisù al bicchiere.

Partiamo con uno strato di crema al mascarpone, poi uno strato di savoiardi bagnati nel succo d’arancia e infine le albicocche.

Ripetiamo la sequenza degli strati fin quando sarà necessario.

Il nostro dolce è quasi pronto! Ecco perché ci vorranno solo 10 minuti per preparare questa versione fresca e deliziosa del tiramisù dell’estate.

Decoriamo la cima con scaglie di cioccolato, altri cubetti di albicocca e qualche foglia di menta.

Riponiamo in frigo circa 2 ore prima di gustare il nostro delizioso tiramisù alle albicocche.

