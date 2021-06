La bella stagione è arrivata portando con sé la voglia di viaggiare in un luogo davvero ricco di storia, cultura e paesaggi marittimi da far invidia persino alle località caraibiche. Si sta parlando della mitica isola immersa nel Mediterraneo: Malta.

Quest’isola fa parte di un arcipelago assieme a Gozo e Comino. Soggiornando per pochi giorni è possibile visitare tutte e tre le isole, anche se in modo superficiale. Questi luoghi, oggetto di dominazione da parte di popoli quali i romani, i greci, cartaginesi, arabi, francesi, inglesi, ecc., straripano di cultura e storia.

Si possono visitare moltissimi reperti archeologici, catacombe, chiese, templi megalitici, musei e anche l’Ipogeo. Quest’ultimo è una costruzione sotterranea antica e mistica che fa parte del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, insieme a La Valletta e i templi megalitici.

Non mancano poi grotte e altri paesaggi naturali e splendidi da visitare se si sceglie quest’isola come meta di viaggio. Ad esclusione delle città come La Valletta, la capitale, che è fortemente popolata, le borgate esterne sono tranquille e rilassanti.

Anche per i giovani i divertimenti non mancano! Malta offre davvero moltissimi locali dove socializzare e bere un drink a ritmo di musica e movida. Si possono effettuare anche giri in barca a basso costo o sport acquatici.

Ecco il posto perfetto per andare in vacanza con un budget modesto e pochi giorni di ferie

Notevole è da considerarsi il lato economico. Malta è un’isola poco costosa, soprattutto se ci si sa adattare. Non manca certo di lusso. Se è quello che si cerca, molti alberghi offrono il meglio con costo ovviamente più elevati. Ma se si ha l’intenzione di fare una vacanza low cost è una buonissima opzione da valutare.

Anche chi ha pochi giorni di ferie e vorrebbe optare per una vacanza all’estero potrebbe valutare questa opzione. Malta è, invero, raggiungibile attraverso i principali aeroporti siti in tutta Italia, con un volo diretto che durerà massimo per circa tre ore.

