Con l’arrivo di giugno possiamo dire che l’estate è davvero arrivata. Le temperature si alzano definitivamente, stabilizzandosi in climi più miti che dureranno fino ad agosto. Questo non è solo il momento per raccogliere i primi frutti estivi, come albicocche e fragole, ma anche asparagi e fagiolini. È anche il momento di seminare una grande quantità di semenze, che ci garantiranno prodotti freschi da fine estete ai primi freddi invernali. Se vogliamo avere il frigorifero traboccante di prodotti genuini nei prossimi mesi queste sono la frutta e la verdura da piantare a giugno nel nostro orto.

Qualche consiglio prima della semina

Per gestire i tempi della semina è sempre bene seguire il calendario lunare. Inoltre, considerato l’innalzamento repentino delle temperature, ricordiamo di innaffiare sempre più spesso il nostro orto, che non deve mai soffrire la siccità. Un ottimo consiglio è quello di sfruttare al massimo le ultime piogge primaverili, raccogliendole in dei recipienti che poi useremo per innaffiare. In questo modo risparmieremo notevolmente sull’impatto idrico richiesto dalle nostre coltivazioni.

Sin dai primi giorni di giugno è possibile seminare nel semenzaio una grande quantità di prodotti che raccoglieremo a partire dagli ultimi caldi estivi. Parliamo di piselli, fagioli, pomodori, che saranno pronti prima della fine dell’estate. Poi possiamo seminare la zucca, il porro, i cavoli e i finocchi, che saranno pronti in autunno. Aggiungiamo a questa lista: cardi, carote, lattuga, meloni, peperoni, ravanelli, scarola, zucchine.

L’importante è che per i primi tempi i semi non siano esposti direttamente alla luce del sole, altrimenti c’è un alto il rischio che si brucino. Passati i primi tempi di semina, possiamo predisporre il terreno per il trapianto. Inumidiamolo e cospargiamolo di palline d’argilla espansa, che permettono di trattenere l’umidità necessaria alle radici.

