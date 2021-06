Tra le tante bellezze italiane, una in particolare merita di essere visitata soprattutto quest’estate. Bellissima, facile da raggiungere e accessibile, con un mare eccezionale che bagna tutta la costa. Questa fantastica isola italiana è perfetta per le vacanze estive e i motivi per cui dovrebbero svolgersi proprio qui sono tanti, tra cui un mare cristallino e tanto relax.

Spiagge e mare da capogiro su questo meraviglioso fazzoletto di terra in mezzo al mare

Una delle mete più gettonate per il turismo estivo e non solo, amata anche per la sua storia legata all’esilio di Napoleone. Proprio quest’anno, il 2021, si celebra il bicentenario di Napoleone sull’isola d’Elba.

Molte sono le iniziative che vengono proposte, come concerti, degustazioni e itinerari incentrati sul tema principale dell’Imperatore Napoleone.

Inoltre, panorami mozzafiato per delle bellissime escursioni nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, tra cui i Mostri di Pietra. Delle formazioni rocciose lungo il percorso dal monte alle scogliere.

Oltre a questo incantevole percorso, si può passeggiare nella natura per i sentieri della Route Napoleon. Qui si possono ammirare i luoghi dove soggiornò l’Imperatore come la Palazzina dei Mulini, Villa San Martino e così via. Luoghi affascinanti dove rivivere l’atmosfera di un tempo.

L’isola offre ben 200 spiagge, la maggior parte selvagge e incontaminate, tutte da visitare, come ad esempio la spiagge delle Viste dove l’Imperatore scappò nel 1815. Oppure lo scoglio della Paolina, in cui si narra che la sorella dell’imperatore amasse fare il bagno nuda, lontana da occhi indiscreti.

Tutti i motivi per cui le vacanze estive dovrebbero svolgersi in questa isola italiana

Ci sono molti motivi per cui tutti dovrebbero visitare questa affascinante isola del Mediterraneo, ma uno in particolare è proprio per la ricorrenza in corso del bicentenario di Napoleone.

Il territorio ha organizzato un interessante attrattiva per ogni turista che permetterà di ricevere un regalo dopo aver visitato tutte le tappe dei luoghi d’interesse dove ha trascorso del tempo Napoleone. Si tratta del Passaporto Napoleonico che potrà essere timbrato ad ogni luogo suggestivo visitato.