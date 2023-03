Chi è e cosa fa Massimilano Ossini: la carriera, i suoi segreti, i suoi amori e il suo patrimonio

Una nuova stella in Rai è molto amata dal pubblico che segue con attenzione la tv di Stato. Classe 1978 bello e talentuoso, scopriamo un volto che ci terrà compagnia per molto tempo con i nuovi e i vecchi programmi.

È conosciuto dagli amanti dei programmi per bambini per aver condotto a inizio carriera programmi per Disney Channel. Ma anche dagli appassionati dei canali Rai per programmi come Uno Mattina Verde, Mezzogiorno in Famiglia e Unomattina Estate.

Massimilano Ossini si è laureato in Scienze della comunicazione a Milano e ha lavorato molto giovane come modello nel campo della pubblicità. Nel 2013 il matrimonio con Laura Gabrielli da cui ha 3 figli, Carlotta, Melissa e Giovanni. La moglie è una nota imprenditrice che condivide con il marito la passione per la famiglia. Non sono mancati i momenti duri. Nel 2015 è stata operata per un carcinoma alla tiroide mentre aspettava il terzo figlio. Si è sottoposta alle cure e ha portato a termine la gravidanza con l’aiuto del marito e della loro unione sempre più collaudata. La famiglia è un valore a 360 gradi per l’affascinante conduttore e papà Giovanni e mamma Tina glielo devono aver trasmesso fin da piccolo questo bellissimo sentimento. Massimiliano ha anche una sorella di nome Francesca che è più grande di 4 anni.

Strada in discesa

I suoi obiettivi sono chiari. Ossini reduce dai successi di Linea Bianca su Rai 1 e Kalipè – A passo d’uomo, produzione Rai 2, condurrà anche quest’anno Unomattina estate. Esperienza fondamentale per arrivare a emulare presentatori come Fazio, Baglioni e Amadeus. Infatti il suo sogno è quello di arrivare al palco di Sanremo e percorrere le orme del suo unico mito cioè Mike Bongiorno. La strada sembra segnata e i dirigenti Rai ci puntano seriamente. Bello, Affascinante, intelligente e pacato Ossini sarà la punta di diamante del palinsesto Rai del futuro prossimo.

Ma nella vita di tutti i giorni? Vive tra Roma e Ascoli Piceno dove è nata la moglie. Del suo patrimonio non si hanno notizie certe, possiede un vasto orto in cui produce pasta e olio. Ama andare a cavallo e giocare a tennis ed è appassionato di montagna. La natura lo ha sempre accompagnato nella sua vita, ha in casa 12 pesci e 2 cani.

Chi è e cosa fa Massimilano Ossini, il nuovo volto di punta della Rai

Come tutti i presentatori anche Massimiliano Ossini nasconde un segreto. Ma è molto diverso da quelli che caratterizzano le persone dello show business. Essendo molto religioso, prima di cominciare a fare il modello pensava alla carriera ecclesiastica. Voleva diventare sacerdote e seguire la sua vocazione. Le cose sono andate diversamente.

La sua famiglia è di origini partenopee e da piccolo ha viaggiato tantissimo. Il padre viaggiava per motivi professionali e portava la famiglia con sé. Per questo Massimiliano ha vissuto pure a Copenaghen. Uno dei programmi che ha amato di più condurre, secondo quanto ha dichiarato, è stato Carol, un Santo Padre. Il 1 maggio 2010 questa grande responsabilità lo ha riempito di orgoglio, il programma dedicato alla beatificazione di Papa Giovanni Paolo II ha avuto un grande successo. Ossini ci ha messo il suo talento. Il pubblico ha subito apprezzato.