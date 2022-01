In genere quando si leggono gli annunci di affitto o vendita di mansarde quasi tutti pensano alla stessa cosa. Anche se le dimensioni complessive non sono affatto male c’è sempre il problema delle altezze. Inevitabilmente ci si troverà a fare i conti con angoli bassi che non sappiamo sfruttare senza spendere parecchi soldi.

Infatti il metodo migliore per poter occupare al meglio questi angoli dalle dimensioni ridotte sono i mobili su misura. Ma chi si è trovato ad acquistare armadi o madie almeno una volta nella vita sa bene che significa. Lavoro extra per il negozio o il falegname e quindi prezzi che lievitano in un attimo.

Ma se abbiamo un budget ridotto e non vogliamo spendere cifre esorbitanti ecco qualche soluzione. Anche la mansarda più bassa con i giusti accorgimenti può diventare splendida e vivibile. Basterà solo usare qualche trucchetto per sfruttare al meglio tutti gli spazi.

Mansarda da sogno grazie a questi utili consigli per arredarla e sfruttare al meglio la parte bassa

Uno degli errori più comuni quando si arreda una mansarda è riempirla di troppi mobili. Si pensa che in questo modo si vada a mascherare la differenza di altezza. Invece se vogliamo un effetto da catalogo bisogna abbracciare lo stile minimalista. Pochi mobili ma ben inglobati e soprattutto funzionali.

Se la parte bassa è in camera da letto

In questo caso bisogna valutare l’altezza effettiva della parte più bassa. Se è almeno 1,50 m si può benissimo posizionare lì il letto, soprattutto se c’è anche il lucernaio. Una soluzione perfetta per non spendere tanti soldi e svegliarsi con la luce del sole. Ovviamente meglio installare una tenda se amiamo il buio completo per dormire.

Se la parte bassa si trova nel salotto la soluzione più utile è creare una parete attrezzata. Non serve far realizzare mobili su misura ma creare un effetto omogeneo dipingendo le pareti. Acquistiamo scaffalature e mensole, ad esempio, color tortora o grigio scuro e creiamo un accent wall. In pratica avremo questa parete monocolore più scura che si fonderà con la scaffalatura.

Per quanto riguarda il salotto possiamo adottare qualche ultimo stratagemma. Giocare con le profondità di mobili aperti alternati a quelli con ante per esempio. Oppure aumentare le dimensioni del tappeto per dare un tocco di lusso in più alla stanza.

Se invece la parte bassa si trova in cucina o nel bagno bisogna armarsi di pazienza. Anche predisponendo al meglio ogni mobile o scaffale difficilmente sfrutteremo ogni angolo. Soprattutto se non vogliamo spendere molti soldi e la casa non è nostra. Però le mensole sono sempre adatte in questi casi per sfruttare qualche centimetro in più.

Insomma, non è difficile allestire una mansarda da sogno grazie a questi utili consigli. Con piccoli accorgimenti si possono davvero sfruttare tutti gli spazi possibili in modo valido. Sicuramente l’arredamento giusto fa la sua parte, ecco perché anche saper scegliere il divano diventa essenziale.

