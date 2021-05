In questo precedente articolo avevamo indicato gli interventi da effettuare in fase di progettazione delle case dal soffitto basso al fine di farlo sembrare più alto. Successivamente (qui il link) avevamo invece parlato di alcuni specifici interventi da adottare, ma nel caso di abitazioni sempre basse, ma già pronte per essere abitate.

Oggi resteremo in tema ma nello specifico parleremo di quale tipo di illuminazione, mobilia e complementi d’arredo scegliere per regalare all’ambiente una sensazione di maggior respiro. Entriamo nel vivo, ecco le idee per illuminare e arredare un appartamento o una mansarda o sottotetto con soffitto basso e farlo sembrare più alto.

Come ponderare la scelta dell’arredamento giusto in un ambiente basso

Gli armadi in una casa sono fondamentali e spesso sembrano non essere mai sufficienti. Come se ciò non bastasse, in una casa bassa essi rischiano di rendere l’ambiente ancora più claustrofobico.

Ecco perché, pur non potendone fare a meno, dobbiamo prestare attenzione alla loro scelta. Pensiamo dunque a degli armadi possibilmente a tutt’altezza e fatti su misura, in colori chiari in modo da mimetizzarli con le pareti.

Per il resto dell’arredamento, in generale, evitiamo di scegliere mobili alti e ingombranti. Preferiamo invece divani, panche, madie, cassettiere, scrittoi, tavoli e tavolini.

Ancora, posizioniamo le piante in vasi stretti e lunghi, magari posti negli angoli delle stanze. Ed infine un altro piccolo “imperativo”: facciamo sempre ricadere la nostra scelta su tonalità chiare e morbide, al fine di favorire la diffusione della luce.

Illuminazione e complementi d’arredo

Procediamo nell’illustrare le idee per illuminare e arredare un appartamento, una mansarda o sottotetto con soffitto basso e farlo sembrare più alto. Passando adesso al capitolo illuminazione, evitiamo i lampadari da soffitto quando quest’ultimo è basso.

In questi casi è molto meglio preferire i faretti su cavi o binari, oppure lampade sparse da terra o da scrivania, ma anche plafoniere o applique. Ancora, posizioniamole negli angoli ad orientare lo sguardo verso l’alto.

Circa i complementi d’arredo, tipo vasi, suppellettili, complementi modulari, etc, anche questi non devono essere mai troppo ingombranti. E poi bisogna sempre sceglierli in un modello, formato o disegno tale che li sviluppi in lunghezza.

Cerchiamo anzi di creare con essi delle scomposizioni visive e dei giochi prospettici tali che alleggeriscano l’ambiente nel complesso. Ad esempio, su una parete scura posizioniamo quadri e foto combinate geometricamente con immagini che si sviluppino in profondità. Mentre poniamo avanti un vaso scenografico e dal design stretto e lungo, tale da stagliarsi su una cassettiera o su una madia.

Ecco dunque esposte delle originali idee per illuminare e arredare un appartamento, una mansarda o sottotetto con soffitto basso e farlo sembrare più alto