Nella nostra tradizione culinaria ci sono tantissimi piatti di pasta, riso, secondi di carne e di pesce. I dolci, poi, apprezzati a qualsiasi età, riempiono i ricettari di famiglia e le migliaia di pasticcerie presenti sul territorio. Ci sono anche ricette particolari di condimenti, primo tra tutti il sugo, ma anche il ragù ha le proprie regole. Tra i più famosi abbiamo quello napoletano e il bolognese. Scegliere la carne adatta, così come il pomodoro da usare, è davvero un’arte.

Per quanto riguarda altri tipi di preparazioni, anche le salse sono molto usate, tra cui la besciamella e la maionese. Farle bene, a volte, è davvero un’impresa. Per quanto riguarda, inoltre, un contorno, alle carni e al pesce si accostano insalate di vario genere, ma anche il purè. L’ingrediente essenziale è la patata. Anche se c’è quello in busta, veloce e semplice da preparare, farlo a casa da zero può risultare soddisfacente. Basterebbe fare attenzione alle cotture e al dosaggio degli ingredienti. Oltre a quello classico di patate, si potrebbe fare ogni tanto quello a base di carote. Scopriamo le ricette.

Come fare un delizioso purè di patate o di carote per soddisfare il palato anche della suocera

Purè di patate

Ingredienti:

1 kg di patate;

250 ml di latte;

50 g di burro;

50 g di formaggio a pasta dura;

noce moscata;

sale e pepe.

Lessare e sbucciare le patate e far scaldare il latte in un pentolino mentre le schiacciamo. Versare il latte caldo nella ciotola con le patate, uniamo il burro, la noce moscata grattugiata, il formaggio e un pizzico di sale e di pepe. Mescolare bene, fino a raggiungere una buona consistenza, e servire. Se si vuole preparare un po’ prima, per renderlo di nuovo cremoso basterà riscaldarlo con l’aggiunta di un po’ di latte.

Preparazione del purè di carote

Abbiamo visto, quindi, come fare un delizioso purè di patate. Per un contorno alternativo, ecco quello con le carote.

Ingredienti:

400 g di carote;

200 ml di latte;

50 g di burro;

50 g di formaggio;

sale.

Pulire e raschiare la buccia delle carote. Dopo averle tagliate, farle lessare e poi frullarle oppure ottenere la purea con un passaverdure. Ora versarle in una pentola aggiungendo gli altri ingredienti e metà latte. A questo punto cuocere mescolando di tanto in tanto, unendovi l’altra metà del latte, per una decina di minuti.