Ecco il gettone con francobollo degli anni ‘70 che vale oltre 300 €: affrettati! Guarda subito in casa!

I collezionisti amano raccogliere un sacco di oggetti. Tra questi vi sono anche alcuni gettoni molto particolari che, un tempo, venivano usati come moneta. Ecco quali sono i più preziosi! Potresti averli anche tu a casa!

Proprio come accadde dopo la Prima Guerra Mondiale, in molti Paesi del Mondo, si assistette ad una crisi dei metalli anche negli anni ’70. In questo periodo, l’Italia fu colpita da una grave crisi petrolifera provocata dalla Guerra del Kippur. La scarsità di idrocarburi e l’aumento dell’inflazione portarono ad una carenza, appunto, di metalli, e quindi anche ad una scarsità di monete metalliche.

In questo contesto storico, nacque quindi la necessità di trovare soluzioni alternative per la circolazione del denaro. Infatti, vennero introdotti vari strumenti, come ad esempio i miniassegni. Oppure, vennero utilizzati i francobolli, i gettoni telefonici ed i gettoni di necessità. In questo articolo parleremo proprio di questi ultimi e sveleremo quali sono, attualmente, gli esemplari che potrebbero valere di più.

Quando i metalli per la moneta scarseggiavano

I gettoni di necessità, o di emergenza, dunque furono introdotti per sopperire alla mancanza di monete metalliche. I primi esemplari, coniati proprio dopo la fine del primo conflitto mondiale, non erano altro che dei dischetti di alluminio, inseriti all’interno di una celluloide, che conteneva un francobollo (che fungeva da valore nominale) e da uno slogan pubblicitario, o un logo.

Quelli realizzati intorno agli anni ’70, invece, erano dei dischetti in plastica, dove sul retro veniva stampato un logo o uno slogan pubblicitario; mentre al suo interno veniva inserito il solito francobollo. Di questi ultimi esemplari ne esistono alcuni che, arrivati ai giorni nostri con un alto stato di conservazione, possono valere anche decine, o addirittura centinaia di euro. Scopriamone insieme qualcuno.

I gettoni di necessità più preziosi sul mercato

Uno dei gettoni più preziosi, ad esempio, è quello appartenente alla serie Siracusana. Si tratta di un dischetto che ha sul dritto un francobollo da 80 lire e sul verso, in quattro righe, la scritta “SAVA VENDITE RATEALE AUTOVEICOLI”. Questo esemplare in particolare potrebbe valere all’incirca 50 – 150 €.

Intorno alle stesse cifre, possiamo trovare il gettone con marchio “STUDIO PANIZZOLI – MILANO MOD. DEP.” Impresso sull’involucro in plastica. Al suo interno, troviamo un francobollo Siracusana da 10 lire, mentre sul verso la pubblicità di

Emoscambio, con sfondo metà bianco e metà nero.

Ecco il gettone con francobollo di Autostrade S.p.A.

Sempre allo stesso prezzo, possiamo trovare anche il gettone di Autostrade S.p.A. che veniva utilizzato come metodo di pagamento per il pedaggio. Ad esempio, uno dei più famosi è quello da 100 lire, dove sul dritto vi è un francobollo dello stesso valore nominale, e sul verso la scritta “Ci scusiamo dover sopperire con francobolli alla carenza di moneta spicciola. Utilizzateli per il pagamento del pedaggio. Grazie Autostrade S.p.a. LIRE 100”. Il suo valore si aggirerebbe intorno ai 100 € circa.

Infine, ecco il gettone con francobollo che tutti vorrebbero avere, ossia quello che ospita, sul verso, la pubblicità delle “Macellerie la Prima”. Sul dritto abbiamo il francobollo di vari valori serie siracusana e il marchio impresso sulla plastica che recita:”PUBLIRESTO MOD. DEP”. Il valore di questo gettone è di ben 360 € e chi ce l’ha dovrebbe tenerselo stretto perché potrebbe aumentare di prezzo in futuro.