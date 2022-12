Questo è il regalo di Natale che quest’anno moltissimi vorrebbero e che fa felici grandi e piccini

Chi non ha ancora fatto il regalo di Natale non si deve preoccupare. Possiamo fare un dono che tutti vorrebbero avere e che fa felici grandi e piccini. Per farlo bastano veramente pochi minuti e quindi è un regalo perfetto dell’ultimo minuto. Anche se ha delle controindicazioni. Allora scopriamo qual è questo dono che potrebbe risolverci il problema del regalo di Natale con molte persone.

La maggior parte di noi, passa molte ore a ridosso del Natale alla ricerca del regalo giusto per familiari, amici e conoscenti. Senza contare il denaro impiegato magari per regali che verranno riciclati o messi in un angolo e dimenticati. Il Natale dovrebbe invece insegnarci che ci sono regali molto più importanti di un oggetto, per esempio un sorriso, o del tempo. Certo, è difficile dire al nostro partner, ai figli, ai genitori, agli amici, che a Natale vogliamo regalare loro del tempo o un sorriso. Forse non capirebbero. Ma non significa che questo non possa essere fatto durante il resto dell’anno. In fondo il Natale dovrebbe anche aiutarci ad essere migliori.

Questo è il regalo di Natale che fa felici molti e che si fa in pochi minuti

Non è facile riuscire ad azzeccare il regalo adatto per ognuno, specialmente se la persona non è intima, come lo sono i familiari. E anche con partner, figli, genitori, la scelta a volte è complicata. Qualcuno per decidere cosa regalare si affida anche all’oroscopo ed individua il dono in base al segno zodiacale. Ma c’è un dono che più di tutti fa felice chi lo riceve, i soldi.

Pensiamoci bene, fin da piccoli i nostri nonni ci davano per il nostro compleanno o per Natale del denaro e noi eravamo felici. Regalare i soldi potrebbe sembrare impersonale e superficiale, un regalo sbrigativo e un po’ materiale. Ma non è sempre così. Dipende da come si regalano. Quindi scopriamo come regalare del denaro in modo elegante.

Questo è il regalo di Natale che potrà fare felici molti, specialmente quest’anno tra bollette alle stelle e inflazione al galoppo. Come regalare i soldi dipende dal soggetto che riceverà il regalo. Per esempio a figli e nipoti si può fare la classica busta. Ma si può anche regalare un Buono o un Libretto postale per minori su cui sono stati versati dei soldi. Questo è un regalo ideale per i nipoti specialmente se molto piccoli.

Come regalare soldi a partner e amici

Al nostro partner mettere i soldi in busta può essere poco elegante e indelicato. Ma possiamo regalare a lei un buono presso il suo parrucchiere di fiducia. A lui un buono acquisto in un negozio sportivo o in un negozio che vende tecnologia. Per entrambi funzionano molto bene anche i buoni acquisto per gli store online.

Ad amici e colleghi di lavoro possiamo regalare buoni acquisto presso la grande distribuzione, oppure buoni carburante. Volendo si possono regalare delle carte ricaricabili usa e getta che si comprano un po’ ovunque. Tutti questi buoni si trovano a partire da tagli di 10 euro. Anche un gratta e vinci potrebbe essere un regalo carino. L’importante, e questo gesto è fondamentale, è accompagnare il regalo con un biglietto d’auguri contenente un bel messaggio, sentito, scritto col cuore. Evitiamo le solite banalità.