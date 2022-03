Manca poco tempo per 30 annunci di lavoro in Ferrovie dello Stato con contratto a tempo indeterminato

Ferrovie dello Stato è alla ricerca di vari profili lavorativi da inserire in tutta Italia. Sono in tutto 30 le offerte di lavoro pubblicate sulla piattaforma degli annunci, con ultima data di pubblicazione risalente al 10 marzo. Si ricercano candidati a vari livelli di carriera, diplomati e laureati, con e senza esperienza, da assumere con contratto a tempo indeterminato e non solo. Vediamo alcuni esempi di seguito e scopriamo come candidarci in un solo clic.

Manca poco tempo per 30 annunci di lavoro disponibili in Ferrovie dello Stato. Nel caso non riuscissimo a candidarci in tempo, ricordiamo che il Gruppo offre la possibilità di effettuare candidatura spontanea in qualsiasi momento dal sito web. Grazie a quest’ultima, potremo facilmente esprimere le nostre preferenze sulla base degli interessi e delle competenze possedute. Così facendo, saremo contattati non appena diventeranno disponibili offerte lavorative compatibili.

Le offerte di lavoro

La lunga lista di offerte di lavoro per Ferrovie dello Stato offre un’estesa varietà di destinazioni finali, profili ricercati e titoli richiesti. Prendiamo ad esempio l’annuncio per “Esperto in Iter Autorizzativi Progetti di Investimento”. La posizione seguente è ricercata su Roma per RFI, società del Gruppo. Il candidato scelto si occuperà di fornire supporto al Responsabile per diverse funzioni, partecipare alle Conferenze di Servizi e assicurare compiti di segreteria. Per questo ruolo sono richiesti Laurea in Giurisprudenza, esperienza pregressa, buona conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese. È previsto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con data di scadenza dell’annuncio fissata per il 22 marzo 2022.

Il Gruppo cerca candidati diplomati da inserire nella società Metropark per l’area Gestione Operativa e Facility. Il ruolo è “Tecnico Degli Impianti E Tecnologie”. Il candidato designato si occuperà di fornire supporto al team delle Manutenzioni in più ambiti e di monitorare gli interventi di manutenzione. Sono richiesti a tale scopo il diploma tecnico o la laurea tecnica, un’esperienza pregressa di almeno tre anni e la conoscenza del pacchetto Office. Completano il profilo buone capacità di problem solving, teamworking e tensione al risultato. Anche in questo caso, è previsto contratto a tempo indeterminato con sede di lavoro a Roma.

Manca poco tempo per 30 annunci di lavoro in Ferrovie dello Stato con contratto a tempo indeterminato

Tantissime altre opportunità lavorative dai diversi requisiti sono consultabili sul sito ufficiale di Ferrovie dello Stato dedicato alle carriere. Per candidarci, selezioniamo l’annuncio di interesse e completiamo i passaggi che seguiranno dopo aver cliccato il tasto “Candidati”, posto a fine pagina.

