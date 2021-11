La stagione invernale sta per riaprirsi in tutta Italia. Gli amanti della neve e degli sport invernali quest’anno potranno finalmente godersi la montagna appieno. Dopo lo stop forzato dell’anno scorso a causa della pandemia ecco che a breve riaprono le piste sciistiche. Visto che manca poco è bene decidere subito la meta e prenotare.

La meta che suggeriamo oggi è una perla tutta italiana nel cuore delle Dolomiti. Questa valle da sogno è un vero paradiso per gli amanti dello sci e dei panorami che lasciano senza fiato. Stiamo parlando della Val Gardena, una delle zone tra le più belle al Mondo. Le Dolomiti sono patrimonio dell’UNESCO e appena mettiamo piede in Val Gardena capiamo subito perché. Parchi naturali, paesini tra le montagne come Ortisei e piste innevate per tutta la stagione. La Val Gardena offre tutto quello che serve per una vacanza perfetta.

Manca poco all’apertura della stagione sciistica e se amiamo piste innevate e paesaggi mozzafiato ecco dove andare

La stagione sciistica comincerà il 4 dicembre e si protrarrà fino al 10 aprile 2022. Chi sceglie questa valle nell’Alto Adige per le vacanze invernali avrà a disposizione 500 chilometri di piste incredibili. Da quelle più facili a quelle più ripide in cui si disputano alcune gare della Coppa del Mondo di Sci. Per la prossima stagione 2021/2022 due novità per gli appassionati. Una è la nuova pista nera Ria, una pista per i più esperti che regala adrenalina pura. Mentre l’altra Pilat è un ex discesa naturale e tortuosa dalla vista unica.

Se siamo indecisi e non vogliamo prenotare così presto per non rischiare di non trovare neve, non preoccupiamoci. Le piste della Val Gardena utilizzano anche la neve artificiale; quindi, sciare non sarà assolutamente un problema. E se proprio non vogliamo solo sciare visitiamo le bellezze della zona o rilassiamoci in qualche resort. Ricordiamoci solo di informarci sulle eventuali restrizioni e di avere il Green Pass. Gli impianti di risalita infatti potranno essere utilizzati solo se muniti del Green Pass europeo valido.

Insomma sappiamo che manca poco all’apertura della stagione sciistica e se amiamo piste innevate e paesaggi mozzafiato ecco dove andare. Iniziamo a prenotare da subito altrimenti rischiamo di trovare tutto pieno o perderci offerte convenienti. Se vogliamo prendere l’aereo e risparmiarci ore di viaggio ricordiamoci di controllare le offerte. In un precedente articolo abbiamo svelato come acquistare voli a poco prezzo utilizzando un trucco che in pochi conoscono.

