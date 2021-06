Chi lo ha detto che in estate si debba andare per forza al mare? La nostra Penisola nasconde dei luoghi stupendi incastonati tra altissime montagne e ricchi di innumerevoli e variegate attrazioni da visitare.

Per questo oggi andremo a scoprire perché durante questi mesi dovremmo visitare la Val Gardena, un piccolo paradiso adagiato tra le Dolomiti. Infatti, questo paradiso montano coperto di fiori farà letteralmente impazzire gli amanti della natura. Scopriamo subito perché.

Le “montagne pallide” riconosciute Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO

Molti le considerano le montagne più belle del Mondo, grazie al loro colore pallido e in virtù delle loro forme veramente particolari. Parliamo delle Dolomiti, catene montuose che si estendono nell’area Nord-Orientale del nostro Paese.

Tutti gli amanti della natura potranno perdersi tra i suoi boschi e i suoi laghi, andando alla ricerca di animali selvaggi e piante poco conosciute. Eppure, non tutti conoscono la Val Gardena, piccolo paradiso in cui scoprire tutta la bellezza che le Dolomiti sanno offrire durante l’estate.

Questo paradiso montano coperto di fiori farà letteralmente impazzire gli amanti della natura

Proprio in Val Gardena, infatti, sarà possibile andare alla scoperta delle tantissime specie floreali che sbocciano in estate nel territorio delle Dolomiti. Attraverso delle escursioni molto particolari, le “Flowering Dolomites”, sarà infatti possibile andare alla scoperta delle tantissime specie di fiori alpini che adornano queste zone.

In questo modo non sarà solamente possibile scoprire tante bellissime specie floreali, ma anche scoprirne gli utilizzi in cucina e per la cura personale.

Il periodo perfetto per ammirare questa fioritura si ha tra il mese di maggio e quello di luglio. Nel caso si sia arrivati in “ritardo” non c’è però da disperarsi. Infatti, la Val Gardena conserva tantissimi piccoli tesori da esplorare, come il bellissimo Sassolungo.

Una vetta da esplorare aiutati dalle guide, per scoprire la bellezza che solamente le montagne possono donare durante i mesi più caldi dell’anno.

