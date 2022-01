Malumori e sfortuna aspettano in agguato questi 3 ignari segni che soffriranno molto a inizio febbraio

C’è chi ci crede e c’è chi invece pensa sia solo superstizione: quando si parla di oroscopo le persone si dividono generalmente in questo modo. Che si creda o meno nell’influsso degli astri sulla vita dei nati sotto il loro segno, però, un po’ di cautela non farà mai male.

Anche un famoso detto, infatti, recita uomo avvisato, mezzo salvato. Proprio per questo motivo anche gli scettici dovrebbero ascoltare tutti gli avvertimenti, soprattutto quando le previsioni non sono proprio delle migliori. D’altronde, solo malumori e sfortuna aspettano in agguato il primo passo falso di alcuni segni per rovinare loro la settimana.

Primi gradini del podio per Cancro e Gemelli

Il primo segno che dovrà fare molta attenzione durante questa prima settimana di febbraio è proprio quello del Cancro. Già da lunedì le previsioni non sono proprio rosee: questo ultimo giorno di gennaio non ci porterà altro che dubbi ed emozioni turbolente. In amore dovremo procedere con i piedi di piombo e prepararci a scendere a compromessi. Evitiamo il conflitto in ogni modo possibile poiché discussioni e malumori sono appena dietro l’angolo. Stesso consiglio per il lavoro, evitiamo di prendere decisioni importanti e reagire d’istinto senza nessuna sicurezza.

Al secondo posto della classifica troviamo poi i nati sotto il segno dei Gemelli. Per loro la settimana inizierà quasi del tutto neutra, senza grandi tragedie all’orizzonte. Sfruttiamo questo momento di calma piatta per fare il punto della situazione e progettare i passi futuri. Prepariamoci, però, perché a partire dal mercoledì un grosso stravolgimento ci attende inesorabile. Pessime notizie in famiglia non faranno altro che creare tensione e preoccupazioni: evitiamo i confronti accesi e contiamo sempre fino a 100 prima di dire la nostra. Lo stesso si può dire anche in amore, meglio prendere il proprio partner con le pinze per tutta la settimana.

Malumori e sfortuna aspettano in agguato questi 3 ignari segni che soffriranno molto a inizio febbraio

Il segno in assoluto più sfortunato, però, che durante questa settimana si sentirà come sulle montagne russe, è invece l’Acquario. Per colpa di una luna incostante inizieremo la settimana tranquilli e rilassati, con la testa piena di buoni propositi e aspettative per il futuro. Già da martedì però i problemi arriveranno uno dopo l’altro senza darci tregua. Forse per il malumore o forse per un improvviso diminuire dalla nostra pazienza, qualunque imprevisto diventerà un ostacolo insormontabile. Cerchiamo di mantenere la calma il più possibile e prepariamoci a qualche strigliata sul posto di lavoro. Lasciamo perdere i progetti ormai spacciati e concentriamoci sui lavori che ancora ci ispirano fiducia: attenzione però a ogni gesto e parola, perché al primo passo falso potremmo diventare il capro espiatorio per errori e fallimenti che non ci riguardano.

