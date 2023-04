Mal di testa e forte stanchezza sono sintomi di questa malattia che colpisce anche tanti vip, come Richard Gere e Justin Beaber. Stai attento

A volte, al mal di testa non ci si bada più di tanto. Capita di averlo e si pensa che sia dovuto alla stanchezza. Soprattutto, se anche il nostro corpo dovesse sentirsi particolarmente stanco. Invece, possono essere segnali di una malattia che colpisce anche tanti vip, visto che il loro elenco è lungo. Ecco di cosa si tratta.

Justin Beaber, Avril Lavigne, Alec Baldwin, George W. Bush, Ben Stiller, Richard Gere, Victoria Cabello. Sembra l’elenco di una serata di gala con tanti vip presenti, in realtà sono i nomi di personaggi famosi colpiti da una malattia tremenda. Che non va assolutamente trascurata perché potrebbe portare gravi conseguenze al nostro fisico.

Anche perché, mal di testa e forte stanchezza sono sintomi che la contraddistinguono. Si capisce, però, che sono due cose che sono comuni a tante persone e che, proprio per questo, spesso si finisce per non dare importanza. Commettendo un grande errore. Soprattutto, se accompagnati da altri sintomi tipici di questa malattia.

In Italia, sono queste le regioni dove si è verificata maggiormente questa malattia

Secondo l’ISS, questa particolare malattia, nel periodo 92-98 sono stati un migliaio i casi registrati nel nostro Paese. Come riporta l’Istituto Superiore della Sanità, allora furono il Friuli-Venezia Giulia, la Liguria, il Veneto, l’Emilia-Romagna, il Trentino Alto Adige (Provincia autonoma di Trento), le regioni maggiormente colpite.

Meglio era andata alle regioni centro-meridionali. Tra l’altro tutto parte da un piccolo eritema cutaneo, di dimensioni contenute, che finisce per ingrandirsi, quasi come una moneta. Ciò è dovuto alla puntura di una zecca, del genere Ixodes, che anche in Europa, a causa del riscaldamento climatico, si sta diffondendo. Attenzione, quindi, a non confonderla con gli insetti simili alle zecche che girano per casa e che si possono allontanare in questo modo.

Ecco quali sono i tanti sintomi che potrebbero segnalare l’insorgere di questa malattia

Si tratta della Malattia di Lyme ed è diventata famosa quando Justin Beaber aveva dovuto interrompere il suo tour, a causa di questa particolare infezione. Lui è stato l’ultimo di un lungo elenco di Vip come raccontato ad inizio di questo articolo.

In Italia, la nostra brava Victoria Cabello aveva confessato a D-La Repubblica delle donne, il calvario di questa malattia. Aveva temuto di morire e il percorso riabilitativo era stato lungo. Per fortuna, ora ha superato tutto ed è guarita. Del resto, avevamo già visto come il mal di testa fosse alla base di un’altra patologia che aveva colpito vip famosi come Lady Gaga e Morgan Freeman.

Mal di testa e forte stanchezza sono sintomi di questa malattia causata da una zecca infetta

Tutto dipende, come detto, dalla puntura di una zecca infetta e siccome presenta stanchezza e dolori ai muscoli, può essere confusa con fibromialgia. Il problema è che se non venisse tempestivamente trattata potrebbe avere gravi conseguenze sul nostro fisico.

Come spiegano gli studiosi, la prima traccia è l’eritema dovuto alla puntura del parassita. Successivamente, se l’infezione non viene trattata, può colpire l’organismo con altri sintomi. Tra questi, come detto, il mal di testa, ma anche i brividi, i dolori articolari e muscolari, la forte stanchezza. Che non devono essere tutti presenti. La prima cosa da fare, se abbiamo il sospetto di essere stati punti da una zecca infetta è di andare subito da un medico.