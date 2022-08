Spesso non diamo abbastanza importanza a ciò che mangiamo, pensando che non ci siamo conseguenze. Ma il nostro organismo è molto sensibile e, se nutrito in maniera sbagliata, potrebbe subito manifestare i primi fastidi.

D’estate siamo più propensi a mangiare senza regole, gli aperitivi, cene e pranzi al mare sconvolgono non poco le nostre abitudini alimentari. Tutti questi strappi alle regole potrebbero provocare non pochi problemi, soprattutto se esageriamo con i condimenti, alcolici, fritture e pietanze grasse.

Quello che subito potremmo notare è un notevole gonfiore addominale e un certo disturbo addominale, spesso accompagnati da flatulenza. Mangiare pasti poco equilibrati ed esagerare con le quantità potrebbero essere quindi dei fattori che inciderebbero negativamente sulla salute dell’intestino.

Se non ci sono problemi di altra natura, basterà rivedere le proprie abitudini alimentari per evitare imbarazzanti puzzette e crampi allo stomaco.

Mal di pancia, crampi e scoregge potrebbero dipende da queste malattie

Se abbiamo accumulato troppi gas intestinali, è probabile soffrire di meteorismo, un disturbo che potrebbe anche provocare diarrea, che a volte potrebbe essere legato a colite o intestino irritabile. Ma, in realtà, sarebbero tante le possibili malattie riconducibili a questo sintomo.

Ancora più fastidioso è il sintomo del tenesmo rettale, ovvero avere la sensazione di dover andare in bagno continuamente, anche senza produrre feci. Un disturbo che potrebbe essere accompagnato da spasmi, gorgoglii e dolori all’addome, che potrebbe dipendere da una condizione intestinale particolare o da vari tipi di colite. Ma non sarebbero le uniche cause scatenanti, addirittura potrebbe trattarsi di ansia e provocare diverse conseguenze all’organismo.

Le cause

Mal di pancia, crampi e scoregge dipenderebbero dai gas ma anche da altre malattie, oltre che ansia, colon irritabile e disturbi all’intestino.

Se si aggiungono anche altri sintomi, come nausea e la sensazione di dover evacuare, dovremmo tenere in considerazione altri disturbi. Alla lista si aggiungerebbero anche clamidia, carcinoma alla cervice uterina, gonorrea, stitichezza, ragadi o polipi. Quindi, per avere una diagnosi corretta, dovremo rivolgerci ad un medico o specialista per capire la vera natura dei sintomi.

Rimedi

Non è detto che il trattamento indicato per la guarigione preveda per forza un intervento chirurgico. A seconda del tipo di patologia, il medico potrebbe indicarci rimedi farmacologici opportuni. Se flatulenza e crampi, invece, sono legati semplicemente a una cattiva alimentazione, dovremo eliminare alcuni cibi grassi per favorire quelli sani e nutrienti. Selezioniamo bene i nostri pasti fin dalla mattina, per garantire il benessere generale di corpo e mente ed evitare l’insorgere di malattie.

