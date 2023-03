Make up cat eye, il trend trucco che dura da diverse stagioni e conquista le star

Elodie conquistata dal make up cat eye-proiezionidiborsa.it

Sexy e un pochino dark, il trucco cat eye sfila sulle passerelle da diverse stagioni e sembra non voler svanire. Da Karlie Kloss nello show di Versace couture del 2015 fino ad oggi, questo make up sta conquistando intere generazioni e tantissime star.

Se c’è un trucco che può passare alla storia quello è sicuramente il cat eye. Un make-up che ogni anno viene riproposto sulle passerelle della moda in tonalità diverse o segni grafici più leggeri o bold. A volte il tratto arriva fino alle tempie, altre volte alla fine dell’occhio, e trasforma lo sguardo in sexy e leggermente dark, proprio come la tendenza moda che sta spopolando adesso.

Un po’ gothic, un po’ sexy

Dopo il successo di Mercoledì Addams, sembra proprio che la moda stia vivendo un ritorno al mood gothic, declinato

però al contemporaneo. E così anche il trucco si adegua alla nuova tendenza.

Lo abbiamo visto nell’arco del tempo nella nuance nera, intenso sulla palpebra, poi più leggero, dai colori fluo, sfumato e poi di nuovo strong. Nello show Versace autunno inverno 2021 2022 il cat eye è molto geometrico, una linea spessa che incornicia l’occhio e si chiude a triangolo nella zona laterale.

A farne ampio uso è sicuramente Versace, che lo ha usato anche nell’ultima sfilata fall winter 2023 che si è tenuta a Los Angeles il 9 marzo, anticipata di un giorno a causa del tempo. Un trucco nero che ha adornato i volti di top model come Naomi e Gigi Hadid ha incantato gli ospiti tra cui Miley Cyrus, Cher, Dua Lipa, Elton John e Lil Nas X.

Il cat eye ha però conquistato tantissime star come ad esempio Elodie a Sanremo, Chiara Ferragni, Paola Turani, Melissa Satta e anche Emma Marrone. Conquista anche gli uomini come ad esempio Jared Leto che è stata la vera star della Parigi Fashion Week. Make up cat eye, il trucco che sopravvive al tempo, è pronto a conquistare anche questa nuova stagione e la prossima.