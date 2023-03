Il prezzo della Coca Cola cambia nei vari Paesi del Mondo: se vai in un supermercato di questo, attenzione a comprarne una!

Chi è che non conosce il colore e il brand della Coca Cola! Alzi la mano! Forse non ce ne sono molti. Crediamo che pochi non l’abbiano mai bevuta, infatti è la bibita più venduta al Mondo. Un marchio internazionale che continua a “fare proseliti”. Ma quanto costa una lattina in Italia, e quanto in altri Paesi? Il prezzo della Coca Cola cambia nei vari Paesi del Pianeta: se si va in questo, attenzione a comprarne una quando si entra in un supermercato!

Una curiosità che forse pochi conoscono

Nel 1915 venne realizzato il primo prototipo della celebre bottiglia. Questa è stata offerta dalla casa d’aste Morphy Auctions a un prezzo fra i 100/150 mila $. Un altro prototipo invece è stato venduto nel 2011 da un ex dipendente della Coca Cola al prezzo di 240 mila $! Un prezzo davvero straordinario per una bottiglia di vetro. Ma in giro per il Mondo c’è un vero e proprio mercato per le particolarità e per cose curiose, non solo quindi per queste bottiglie.

A proposito del 2011, in California l’associazione Center for Science in the Public Interest si scagliò contro la società, ritenendo che la bibita potesse nuocere alla salute per gli ingredienti usati per realizzarla.

Il prezzo della Coca Cola cambia nei vari Paesi del Mondo

Dopo aver letto un’indagine del sito Couponation realizzata nei vari supermercati del Mondo, abbiamo scoperto che il prezzo di una lattina di Coca Cola varia, e di non poco, da Paese a Paese. Ad esempio in Cina costa solo 0,29 €, e questo è il prezzo più basso a livello mondiale. Negli Stati Uniti il costo è di 0,81 €. In Italia il costo è di 0,33 €. In altri Paesi europei come la Francia e la Spagna, la lattina viene venduta fra 0,55 e 0,59 €. Il prezzo sale in Svezia a 0,92 €, poi continua a salire a 1,34 € in Grecia.

Il podio del prezzo più alto va alla Norvegia, dove per comprare una lattina di Coca Cola si deve spendere un esagerato 1,76 €, 5 volte circa di quanto costa in Italia! Come mai? Saranno logiche di mercato. Ma non solo la Coca Cola, in Norvegia una bottiglia di birra di 330 ml costa 3,18 €, mentre la Spagna è la più economica con il suo prezzo di 0,61 €. Questo Paese mantiene un altro record: una bottiglia di vino costa in media 14,52 €. Prezzi più bassi in Germania e Italia con 5 €. Ancora più giù con i 4 € della Spagna.

