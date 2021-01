I capi d’abbigliamento, soprattutto quelli in maglia, molto spesso rischiano di rovinarsi. Non è infatti raro ritrovarsi con un filo tirato che fuoriesce dalla lavorazione. Questo non solo è brutto da vedere, ma può anche essere un problema: da un filo tirato infatti è facile passare a un grande buco. Per non dover buttare via il nostro capo d’abbigliamento è quindi importantissimo non tirare mai il filo. In modo simile non bisogna mai tagliare il filo tirato di una maglia perché aggiustarlo è semplicissimo.

Cosa bisogna fare

In questi casi la regola d’oro è quella di portare il filo sul retro della lavorazione, cioè nella parte interna del nostro vestito. Per farlo esistono molti modi.

Se il nostro capo d’abbigliamento è lavorato a maglia larga, cioè tra i vari fili ci sono spazi vuoti piuttosto grandi, possiamo agire in due modi. Il primo è quello di usare un uncinetto: entriamo dal retro, agganciamo il filo e portiamolo sul rovescio della maglia. Altrimenti si può usare una semplicissima forcina per capelli: dal dritto infiliamo il filo nella forcina, inseriamo la forcina nella maglia e facciamola uscire sul retro.

Se invece la lavorazione della maglia è più stretta possiamo usare altri metodi. Se il filo è abbastanza lungo infiliamolo nella cruna di un ago e portiamolo sul retro. Usiamo invece una punta sottile (di uno spillo o di un ago dalla punta arrotondata) per spingere pian piano sul retro della maglia un filo corto.

L’ultimo metodo prevede l’uso di ago e filo. Partendo dal retro infiliamo l’ago alla base del filo tirato, usciamo dal dritto e rientriamo nello stesso buco. In questo modo creeremo un cappio con il filo inserito nell’ago. Inseriamo il filo tirato nel cappio e tiriamo per portarlo sul retro della maglia.

Fermare il filo

Mai tagliare il filo tirato di una maglia perché aggiustarlo è semplicissimo. Abbiamo visto come portare il filo tirato sul retro della lavorazione. Ora la parte visibile della maglia è perfetta, ma bisogna in qualche modo fermare il filo.

Se la lavorazione è a maglie grandi (solitamente per capi in cotone o in lana) il fissaggio del filo potrebbe risultare visibile. Per questo conviene semplicemente tirare bene tutta la zona per uniformarla. Se il filo tirato è particolarmente lungo, disperdiamolo nella zona circostante.

Invece se la lavorazione è a maglia stretta la chiusura non sarà visibile. Se il filo è particolarmente lungo facciamo semplicemente un piccolo nodo. Possiamo anche fissare il filo con ago e filo, dando un paio di punti. L’ultimo metodo è anche il più semplice, basta infatti passare una mano di smalto trasparente per unghie direttamente sul filo.