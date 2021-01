I nostri Lettori hanno letto più volte di truffe perpetrate con i mezzi telematici. Purtroppo di notte si corre il grande rischio di ritrovarsi senza soldi. Con questo articolo vogliamo dare un suggerimento utile per evitare di rimanere vittima di una truffa con la propria carta di credito o debito.

Il boom di acquisti online per via del coronavirus e l’introduzione del cashback di Stato hanno fatto crescere la voglia di usare i pagamenti elettronici rispetto al denaro contante. Infatti l’uso di carte di credito non è più ad appannaggio dei ricchi ma ormai ognuno di noi ha in possesso uno strumento di pagamento elettronico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Dalle truffe per strade a quelle dietro la scrivania

Fino a qualche decennio fa ogni italiano ha avuto paura di rimanere vittima di una rapina per strada per il possesso di soldi contanti. Oggi, invece, i nostri cittadini hanno il terrore di vedersi sottratti i dati sensibili dei mezzi di pagamento elettronici.

Purtroppo, ogni giorno si registrano azioni criminali in questo senso e l’attenzione non è mai troppa. Un occhio in più per non finire nella rete di queste persone senza scrupoli. Il nemico non è più il borseggiatore per strada ma l’hacker dall’altra parte del mondo. Ebbene, questo personaggio una volta entrato in possesso dei dati sensibili passa all’azione e vìola la carta di credito o debito.

Ci rubano i dati

Il povero cittadino, purtroppo, se ne rende conto sempre troppo tardi ma ciò non vuol dire poter recuperare la somma mancante. Infatti, è possibile recuperare le somme sottratte in modo fraudolento. Su questo tema, più volte, sulle pagine di Proiezionidiborsa ne abbiamo parlato. Invece, il nostro obiettivo è di capire quando questi attacchi criminali avvengono durante le 24 ore.

A che ora colpiscono gli hacker

Ebbene solitamente chi cerca di violare una carta di credito o debito lo fa nelle ore notturne. Gli hacker sono scaltri in tutti i sensi e approfittano del nostro sonno per mettere a segno il colpo. In questo modo il titolare non si accorge delle notifiche di pagamento e al risveglio si troverà la carta di credito o debito svuotata.

Perciò di notte si corre il grande rischio di ritrovarsi senza soldi ma per evitare ciò basta mettere la carta di credito o debito in pausa sempre e attivarle solo qualche minuto prima di fare una transazione.