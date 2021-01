Napoli è una delle città italiane più conosciute al mondo. Che sia per le sue specialità gastronomiche o per i successi di campioni come Maradona, si parla spesso di ciò che succede sotto il Vesuvio.

Ma Napoli è anche arte, bellezza e storia. È stato uno dei più importanti centri culturali del Rinascimento, ed ha trovato in Bernini il massimo esponente dell’arte barocca. È stato uno dei fari dell’illuminismo in Italia. Tutto questo senza dimenticare l’importanza di questa città nell’800, secolo durante il quale fu capitale del Regno delle due Sicilie.

Ma l’origine del nome Napoli arriva da più lontano, persino prima della dominazione romana. Ecco perché Napoli si chiama così.

Magna Grecia

Sin dall’VIII secolo a.C. Napoli è stato un importante centro marittimo, fondato con il nome di Parthènope. In quell’epoca, i migranti provenienti dalla Grecia lasciavano le loro città per stabilirsi in sud Italia. Tra essi, alcuni si stabilirono a Cuma (oggi sito archeologico a Napoli) e per questo vennero chiamati Cumani. I Cumani dopo qualche tempo fondarono appunto Parthènope, e dopo due secoli decisero di rifondarla.

La città rifondata doveva essere non solo sostitutiva di Parthènope, ma anche rappresentare una nuova Cuma. E “nuova città” in Greco antico si dice Neapolis. Di qui il nome che è arrivato fino a noi.

La città nuova

Neapolis si distinse subito tra le città della Magna Grecia, diventando un importante centro mercantile, il più significativo della zona. Fu meta di grandi migrazioni, e ciò la rese un “melting pot” di diverse culture greche, dall’ateniese alla cumana delle origini.

Essa fu anche una delle massime espressioni della cultura greca antica in Italia, tanto che preservò parte delle sue istituzioni originali anche dopo la conquista dei Romani. E persino in epoca bizantina.

Ora sappiamo perchè Napoli si chiama così. Come spesso accade, non sono le vicende recenti ad avere impatto sul nostro linguaggio, ma antichi eventi e tradizioni.