Con l’avvento di marzo torniamo a respirare aria di primavera. Il clima si scalda e il cielo torna a essere terso. Il nostro primo pensiero va al giardino: vogliamo rimetterci al lavoro per riempirlo di fiori e piante rigogliose da sfoggiare in estate. Ma benché la primavera segni la rinascita della natura, non è questo il momento adatto per alcuni lavori di giardinaggio. Agendo sulle ali dell’entusiasmo, senza prima informarci, potremmo commettere dei gravi errori che non faranno altro che fare del male alle nostre piante.

Per esempio, molti sfruttano marzo e aprile per la potatura di piante e arbusti. Non è sempre un errore, ma in alcuni casi sarebbe meglio evitarla. Vediamo di seguito quali piante e arbusti non potare assolutamente con l’arrivo dei primi caldi.

Mai potare queste piante e questi arbusti a marzo e aprile perché sarebbe un grave errore

A marzo e aprile, molte piante entrano nella fase della fioritura. Per queste piante, basta eliminare i rami malati e danneggiati (se ce ne sono), senza toccare i boccioli. Potarle in questo periodo, infatti, potrebbe essere controproducente per i fiori, rallentare la crescita e causare danni generali.

Alcune piante potrebbero addirittura morire se potate in questo periodo dell’anno. Tra queste segnaliamo, ad esempio, lilla, azalea, rodoendro, corniolo, forsizia, magnolia e clematide.

Per quanto riguarda gli alberi, invece, una potatura fatta a inizio primavera potrebbe renderli più vulnerabili a malattie, parassiti e infestazioni di insetti. Gli alberi da non potare assolutamente tra marzo e aprile sono l’acero, la betulla e l’olmo. A questi si aggiungono anche tutti gli alberi sempreverdi.

Ma, come anticipato, la potatura di inizio primavera non è per forza un male. Vediamo quali piante è bene potare in questo periodo dell’anno.

Alberi e piante da potare a inizio primavera

Abbiamo parlato di piante che fioriscono con la primavera. Non dovremmo mai potare queste piante e questi arbusti di primavera, altrimenti rischieremmo di danneggiarli. Le piante che hanno una fioritura autunnale, però, possono essere potate a marzo e aprile. Tra queste ci sono sicuramente gli alberi di agrumi, ma anche gli ulivi, il mandorlo e il nocciolo, la vite e gli alberi di kiwi. Anche pesco, albicocco, susino, richiedono la potatura a marzo.

Oltre agli alberi da frutto, possiamo potare a marzo e aprile anche alcune piante perenni, come agrifoglio marino, cardi e erba pinnocchia.

Lettura consigliata

Grazie a queste 3 piante pendenti tutto il vicinato invidierà il nostro balcone dall’estate alla primavera