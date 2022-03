Lo sappiamo tutti: la sedentarietà è uno dei peggiori nemici della mostra salute. Praticare regolarmente attività fisica e seguire una dieta sana ed equilibrata sono le due colonne portanti per il benessere di corpo e mente. Ma nel frenetico mondo di oggi, sono davvero pochi gli italiani che riescono a ritagliarsi il tempo necessario per praticare sport in maniera costante tutti i giorni.

Molti rinunciano completamente all’attività fisica, credendo erroneamente che se non riusciamo a praticarla tutti i giorni, allora non valga la pena dedicarci al moto anche quando possiamo. Ma in realtà questa idea è sbagliata. Anche se non riusciamo a fare movimento ogni giorno, possiamo comunque trarre benefici dall’attività fisica. Ma quante volte alla settimana dovremmo dedicarci all’allenamento, come minimo? La risposta è sorprendente.

L’esercito degli sportivi del weekend

Molti di noi non hanno il tempo di fare esercizio fisico durante la settimana, soprattutto per via dei lunghi e stancanti orari di lavoro. Spesso ci troviamo costretti a relegare la cura per la nostra forma fisica al poco tempo libero che abbiamo nel weekend. Ecco che il sabato e la domenica mattina le strade si riempiono di ciclisti e runner del weekend e le palestre si affollano. Ma ha senso fare moto soltanto una volta alla settimana? O è completamente inutile? Vediamo cosa dice la scienza.

Ecco quante volte alla settimana come minimo dovremmo fare moto per ottenere benefici se non possiamo allenarci tutti i giorni

Il giudizio è inequivocabile: poca attività fisica è sempre meglio di nessuna. Proprio così: non dovremmo scoraggiarci e gettare la spugna. Anche se riusciamo a fare attività fisica soltanto per un’ora il sabato o la domenica dovremmo certamente cercare di mantenere questo impegno. Fare moto aiuta sempre a mantenere in forma il nostro sistema cardiovascolare, i nostri muscoli e, non dimentichiamolo, fa anche bene all’umore. Non diamo retta al diavoletto sulla spalla che ci dice che, se non riusciamo a fare moto tutti i giorni, tanto vale non farlo affatto. Dovremmo invece certamente uscire a prendere aria fresca per lo meno nel weekend.

Fare moto solo nel weekend è sempre meglio che non farlo affatto

Ecco quante volte alla settimana come minimo dovremmo dedicarci all’attività fisica: tutte le volte che possiamo. Anche un’ora di movimento il sabato può portarci grandissimi benefici. Non dimentichiamo che possiamo sempre dedicare qualche minuto all’attività fisica tutti i giorni scegliendo le scale al posto dell’ascensore, parcheggiando più lontano quando andiamo al supermercato, o sgranchendoci le gambe in pausa pranzo. Se ci piace correre, facciamo però attenzione alla salute delle nostre ginocchia. Ecco la soluzione migliore per prevenire shock e possibili traumi al ginocchio.