Le piante rampicanti possono davvero trasformare un giardino. Eleganti e traboccanti di verde, sono anche semplici da coltivare. Molte non hanno bisogno di grandi cure e si appropriano in poco tempo delle pareti esterne delle nostre case, come di verande, balconi e pergolati. In particolare ce ne sono alcune che, se piantate oggi, con poche accortezze ci garantiranno un’estate fioritissima. In questo articolo vediamo quali sono le 2 piante rampicanti più veloci e rigogliose, che tutto il vicinato si volterà a guardare.

Ecco 2 rampicanti da piantare subito per avere tutta l’estate pergolati rigogliosi da far invidia ai vicini

La prima pianta rampicante a cui non possiamo rinunciare se vogliamo arricchire il nostro esterno in poco tempo è la vite americana. Questo rampicante ha la capacità di estendersi molto velocemente anche su superfici prive di qualsiasi appiglio. Le sue grandi foglie a tre punte hanno un verde brillante per tutta l’estate. Forse però il meglio lo danno in inverno, quando trasformano il loro colore in un rosso sgargiante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Altro discorso per il glicine, pianta fiorita che tinge i nostri pergolati con il suo classico colore tra il blu e il lilla. Da piantare con seme, innesto o talea, questo rampicante si sviluppa in fretta ma ha bisogno di una struttura a cui aggrapparsi. Il glicine comincia a fiorire intorno ad aprile, cospargendosi di tipiche foglie a grappolo dal colore simile all’indaco.

Come curare i rampicanti per farli crescere in modo rigoglioso

Vite americana e glicine, dunque: ecco 2 rampicanti da piantare subito per avere tutta l’estate pergolati rigogliosi da far invidia ai vicini. Ma quali sono i trucchi per farli crescere al meglio?

Non ci sono troppe esigenze da rispettare. Basta non piantarle in periodi dell’anno molto freddi e badare alla loro esposizione al sole. Inoltre, tutti i rampicanti crescono bene su quasi ogni tipo di terreno, meglio se ben drenato e a base sabbiosa. L’importante è che siano innaffiati due volte al giorno se è eccessivamente secco. La concimazione, dopo i primi tempi, può limitarsi al periodo invernale.

Approfondimento

Ecco perché chi ha il pollice verde infila ogni mattina un dito nel terriccio delle piante per sapere quando innaffiarle.