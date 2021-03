Le scarpe sono l’accessorio che meglio definisce lo stile di ognuno. Per uno outfit sportivo il must sono le sneakers. Per una tenuta elegante si opta invece per dei tacchi, bassi o alti che siano. Tuttavia, qualsiasi scarpa, se troppo stretta, può diventare una vera e propria tortura per i nostri piedi. Ebbene non avremo mai più scarpe scomode una volta scoperti questi metodi geniali.

Prima di compiere qualsiasi operazione, è fondamentale consultare le etichette di lavaggio. È importante anche controllare le modalità di conservazione e di pulizia consigliate dal produttore. Questo per scegliere la tecnica giusta per migliorare la vestibilità delle scarpe senza rovinarne la fattura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Patata

Dai racconti tramandati dalle nonne ecco un rimedio che può apparire bizzarro ma efficace. Questa tecnica si basa su un principio corretto. Mantenere l’umidità della scarpa fa sì che questa rimanga più morbida. Ebbene, grazie alla sua naturale ricchezza di amido, la patata diventa uno degli ottimi alleati per trasformare una scarpa stretta in una comoda come una pantofola. Tagliamo quindi una patata a metà. Strofiniamo la parte priva di buccia sulla superficie della calzatura. Sfregando anche la parte interna della suola si contribuirà ad attenuare anche eventuali cattivi odori. Fatto ciò, si possono inserire delle apposite forme o riempire la scarpa di carta appallottolata e lasciare asciugare. Per mantenere poi la morbidezza ottenuta, si tamponerà di tanto in tanto la calzatura con un panno leggermente bagnato. Attenzione sempre a non esagerare con l’umidità e ad accertarsi prima che questa non possa danneggiare le scarpe.

Phon

Nei casi in cui la calzatura non sia adatta alla tecnica esposta ecco un’alternativa ugualmente efficace.

Indossiamo quindi dei calzini di spessore, ad esempio quelli di spugna, ed infiliamo le scomode scarpe. Prendiamo un normale asciugacapelli. Accendiamolo e teniamolo ad una distanza di una quindicina di centimetri. Ebbene, via via, il calore prodotto tenderà ad ammorbidire la scarpa che si modellerà sul nostro piede.

Non avremmo quindi mai più scarpe scomode una volta scoperti questi metodi geniali.

Vi sono delle regole generali da tenere a mente.

Usare scarpe di buona fattura riduce il rischio di avere piedi dolenti. Prima di acquistarle dunque controlliamo l’elasticità della calzatura piegandola e torcendola delicatamente.

Infine, per dovere di informazione, ricordiamo che in commercio esistono dei cuscinetti o delle solette in gel di silicone create apposta per migliorare la vestibilità delle scarpe.

Ebbene non indosseremo mai più scarpe scomode una volta scoperti questi metodi geniali.