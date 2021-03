Il gatto è un animale che spesso fa compagnia nelle nostre case, a volte anche insieme al cane. Ha un modo di fare meno evidente del cane di comunicare ma sa trasmetterci a suo modo il suo affetto. Ecco perché nessuno ha mai pensato al motivo del perché il gatto si struscia contro le nostre gambe.

Un animale misterioso

Cani e gatti hanno due storie veramente differenti, ma c’è un punto in comune: entrambi sono dei cacciatori. La differenza è che il cane e il lupo cacciano in branco, mentre il gatto è il classico cacciatore solitario. Proprio per questa sua tendenza il gatto sembra più misterioso rispetto al cane, che ha un carattere più diretto.

Il gatto

Uno dei comportamenti del gatto che incuriosisce di più è il fatto che ogni tanto si struscia contro la nostra gamba. Può capitare che rientrando a casa, il nostro micio spuntato dal nulla si avvicini e con fare molto affettuoso e civettuolo cominci a strusciarsi contro la nostra gamba.

La cosa non ci dispiace più di tanto, anzi a volte ci fa piacere ricevere una tale dimostrazione d’affetto. Ma è veramente una manifestazione di simpatia nei nostri confronti o è qualcosa d’altro?

Nessuno ha mai pensato al motivo del perché il gatto si struscia contro le nostre gambe

Il gatto comincia con l’appoggiare la testa e in particolare un lato della bocca, poi continua col dorso fino ad arrivare alla coda che l’attorciglia come un serpente attorno alla gamba per poi ritirarla. Questa dolcissima operazione la ripete per qualche volta.

In effetti dalla bocca e dall’ano il gatto emette degli odori molto delicati che con lo struscio trasmette alla nostra gamba. È un modo per marcarci e trasmetterci il suo odore come per dire “facciamo parte della stessa famiglia”.

Un gesto scortese

Quando il gatto si struscia perciò lasciamolo pure fare invece di allontanarlo col piede, perché significherebbe per lui “fra me e te non c’è nulla”, e sarebbe una vera scortesia da parte nostra. Ecco scoperto come mai il gatto si struscia contro le nostre gambe.

