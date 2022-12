Bastano delle vecchie cornici di legno e qualche ramo per creare delle decorazioni natalizie uniche

Arriva il Natale ed è tempo di decorare la nostra casa. Se amiamo il fai da te e non vogliamo spendere soldi per abbellire le nostre stanze, allora possiamo creare delle decorazioni natalizie semplicemente utilizzando qualche vecchia cornice di legno e vecchi addobbi.

Con il Natale ormai alle porte, un ottimo metodo per diffondere lo spirito natalizio è sicuramente quello di decorare la casa. Se il nostro albero è pronto e il menù del pranzo è ultimato, possiamo pensare a qualche addobbo alternativo. Questo non è solo un buon modo per rendere la nostra casa più accogliente, ma anche per fare qualche lavoretto con tutta la famiglia.

Infatti, possiamo tranquillamente fare delle bellissime decorazioni fai da te con delle vecchie cornici inutilizzate. Ci bastano pochissimi materiali economici per abbellire le nostre stanze. Queste composizioni sono semplicissime da realizzare, ma altrettanto meravigliose. Raccogliamo qualche vecchio addobbo e delle cornici in legno per creare opere originali, da esibire durante le feste.

Bastano delle vecchie cornici di legno per queste decorazioni da appendere

La prima decorazione vede come protagonisti i colori rosso e oro. Prendiamo una vecchia cornice in legno e dipingiamola di rosso. Poi incolliamo dei rametti di pino sulla parte superiore, aggiungendo sopra anche un fiocco oro e una pallina rossa. Infine, decoriamo con vari fiocchi e addobbi la nostra cornice. Ecco che la nostra decorazione è pronta.

Un altro metodo per riciclare le vecchie cornici è quello di creare un vero e proprio quadro. Prendiamo una cornice il legno e dipingiamola di bianco, mettendola poi da parte. Su un pezzo di cartone disegniamo una scena natalizia, come un pupazzo di neve oppure un babbo natale. Incolliamo il nostro disegno alla cornice, in modo che sembri un piccolo quadretto. Decoriamo la cornice con addobbi, fiocchi e vischi. Se vogliamo rendere il tutto ancora più originale, mettiamo due pezzi di legno perpendicolari sopra al disegno. Il nostro quadro sembrerà, così, una piccola finestra.

Se siamo amanti del verde, possiamo sfruttare dei rami di pino e qualche pigna del nostro giardino. Prendiamo una cornice e coloriamola di oro. Tutto intorno aggiungiamo pezzi di pino, pigne e bacche rosse e bianche. Al centro possiamo appendere delle palline rosse, bianche e oro. Un quadro davvero chic, da appendere anche fuori dalla porta di casa, come decorazione da esterno.

Un centrotavola davvero originale per le feste

Infine, bastano delle vecchie cornici di legno per creare dei veri e propri centritavola in stile natalizio. Prendiamo la nostra cornice e dipingiamola di bianco, che si abbina a qualsiasi tipo di arredamento.

Recuperiamo anche un fondo di compensato, che sarà la base del nostro centrotavola. Sul pezzo di compensato incolliamo una stoffa natalizia a nostra scelta, eliminando qualsiasi eccedenza. Magari scegliamo stoffe bianche con decorazioni in oro, che si sposano perfettamente alla maggior parte degli arredi. Infine incolliamo il fondo alla cornice. Se vogliamo possiamo anche aggiungere un vetro sopra alla stoffa, in modo da non rovinarla. Questo centrotavola natalizio può anche diventare un bellissimo vassoio se vengono aggiunte delle maniglie.